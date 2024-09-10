Программу «Собственное дело» расширили на молодых предпринимателей — Finance.ua

Программу «Собственное дело» расширили на молодых предпринимателей Сегодня 10:29 — Личные финансы

Программу «Собственное дело» расширили на молодых предпринимателей

Молодые предприниматели смогут получить грант до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса в рамках программы «Собственное дело».

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Гранты размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться ФЛП смогут получить молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. В то же время требование создать рабочие места для них будет не обязательным.

«Мы запускаем гранты для молодежи: предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить до 150 тысяч гривен под обязательство зарегистрироваться ФЛП без создания рабочих мест. А через три года такой предприниматель сможет еще раз получить грант от государства уже по программе „Собственное дело“ на общих условиях в размере до 250 тыс. гривен и с обязательством создать не менее 2 рабочих мест», — подчеркнула Свириденко.

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Также правительство расширило категории получателей грантов в рамках «Собственного дела». Теперь их могут получить жены и мужья погибших воинов. Такой грант будет составлять до 500 тыс. гривен.

Кроме того, правительство добавило в список получателей грантов производителей вин и предпринимателей, работающих на территории активных боевых действий. Еще одно новшество состоит в том, что предпринимателям разрешили за грантовые средства брать в аренду водоемы и покупать аквакультуры для их разведения.

Министерство экономики разрабатывает несколько новаций, которые помогут бизнесу привлекать еще больше грантовых средств для развития:

во-первых, при создании от четырех рабочих мест сумму грантовой поддержки планируют увеличить вдвое: с 250 до 500 тысяч гривен;

во-вторых, правительство планирует разрешить получать грант в размере 250 тыс. грн повторно через три года после получения первого гранта для всех категорий предпринимателей. Эти нововведения сейчас на этапе разработки.

О программе

За два года работы программы «Собственное дело» предприниматели получили от государства 20 тысяч грантов на развитие бизнеса на 4,6 миллиарда гривен. Благодаря этому они создали более 38 тысяч новых рабочих мест.

«Активнее всего пользуются возможностями программы „Собственное дело“ предприниматели Киева, Львовщины и Ровенщины. Также видим активное участие женщин. Так, победительниц женщин больше, чем мужчин. Работаем над тем, чтобы создать условия, чтобы каждый и каждая, кто желает заниматься предпринимательством, имели такую ​​возможность», — отметила Свириденко.

По ее словам, в апреле 2023 года появилась программа грантов для ветеранов, ветеранок, их жен и мужей. За это время было выбрано более тысячи победителей, которые получат 480 млн грн. Они уже создали около 2 тысяч новых рабочих мест.

В этом году в рамках собственного дела запустили еще одну программу грантов «Создавай». Она направлена ​​на женщин, являющихся владелицами или руководительницами предприятий по производству и переработке, с фокусом на инновации и развитие соответствующих направлений деятельности. В настоящее время завершена первая волна отбора победительниц, которые получат до 15 тыс. долларов.

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