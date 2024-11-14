«Власна справа»: сколько грантов уже получила молодежь на начало бизнеса (инфографика) — Finance.ua

«Власна справа»: сколько грантов уже получила молодежь на начало бизнеса (инфографика) Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

«Власна справа»: сколько грантов уже получила молодежь на начало бизнеса (инфографика)

10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы «Власна справа» и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса. По итогам 21 волны программы определены 443 победителя, которые получат гранты на 107 млн ​​грн.

С начала действия программы ее победителями стали почти 21 тысяча украинцев, в их бизнес государство инвестирует 5 млрд грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Среди получателей микрогрантов 21 волны — 58% женщин, 34% мужчин и 8% юридических лиц. 75% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской (47), Харьковской (35), Киевской (35), Винницкой (29) областей, а также Киева (39).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Как работает программа

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности.

Для получения гранта более 75 тыс. грн обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

Куда пойдут деньги

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Информацию о получении гранта по программе «Власна справа» можно найти на сайте программы.

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