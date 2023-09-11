Убыточный «Газпром» увеличит скидку на газ для Китая до 50% — Finance.ua

Убыточный «Газпром» увеличит скидку на газ для Китая до 50% Сегодня 20:39 — Энергетика

Убыточный «Газпром» увеличит скидку на газ для Китая до 50%

Вопреки убыточности газового направления «Газпрома» и планируемому повышению цен на внутреннем рынке в россии цена на российский трубопроводный газ для Китая будет неуклонно снижаться в ближайшие несколько лет.

О намерении москвы продавать Китаю газ гораздо дешевле, чем Европе, свидетельствует документ российского правительства, с которым ознакомилось агентство Reuters

Так, в следующем году скидка для Китая возрастет до 46%, следует из проектирований правительства россии. Газ из «Силы Сибири» обойдется в $271,6 за тысячу кубометров.

Для сравнения, газ для Турции и Европы будет продаваться по $481,7 за тысячу кубометров.

Более того, «Газпром» еще и нарастит прокачку газа в Китай.

Если по итогам 2023 года «Газпром» планирует поставить в Китай 22 млрд кубометров газа, то в следующем году объем поставок планируют нарастить до 30 млрд кубов.

Напомним, экспорт в Евросоюз в самые лучшие для «Газпрома» годы доходил до 170−180 млрд кубометров в год.

За январь-июнь в Европу из россии было поставлено 12 млрд кубометров газа.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным — впервые со времен пандемии и второй раз за последние 25 лет.

Причиной плачевного положения дел в компании называют резкое падение выручки от экспорта. Кроме того, причиной стало сокращение транспортировки газа газотранспортной системой вкупе с ростом мощностей самой системы после завершения строительства газопроводов для «Северного потока-2», которые так и не заработали.

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При этом в июле в россии объявили двухэтапное повышение внутренних цен на газ, которое превзошло даже прогнозы.

Цены для российских потребителей «Газпрома» будут меняться в два этапа — с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.

Однако даже такое повышение в 1,5−2 раза уступает, например, ценам ООО «Сибнефть-Чукотка», реализующего газ потребителям Чукотского автономного округа. Причем последний является одним из нефтегазодобывающих регионов россии.

В предыдущий раз цены на газ повышались в россии с 1 декабря 2022 года — на 8,5%.

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Економічна Правда По материалам:

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