Прибыль «Газпрома» сократилась в 8,5 раза в первом полугодии — Finance.ua

Прибыль «Газпрома» сократилась в 8,5 раза в первом полугодии Сегодня 06:30 — Фондовый рынок

Прибыль «Газпрома» сократилась в 8,5 раза в первом полугодии

российский газовый концерн «Газпром» сократил чистую прибыль в первом полугодии по сравнению с январем — июнем 2022-го в 8,5 раза — до 2 $3 млрд. Год назад этот показатель составил $26 млрд.

Об этом свидетельствует финотчет компании.

Отмечается, что прибыль снизилась под влиянием курсовых разниц из-за ослабления рубля (на 24% к доллару и на 26% к евро).

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При этом выручка группы «Газпром» за отчетный период также уменьшилась — на 41%, до $43 млрд.

В «Газпроме» считают, что сумели частично компенсировать потери от экспорта в Европу ростом поставок в Китай и эффективной работой нефтяного подразделения.

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