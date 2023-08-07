Замещение газа «Газпрома»: Румыния начала разработку газовых месторождений — Finance.ua

Замещение газа «Газпрома»: Румыния начала разработку газовых месторождений Сегодня 06:32 — Энергетика

Замещение газа «Газпрома»: Румыния начала разработку газовых месторождений

План добычи природного газа Neptun Deep одобрен румынским агентством минеральных ресурсов и переходит в фазу разработки. Вся площадь инфраструктуры добычи в Черном море займет 7500 квадратных километров и будет расположена примерно в 160 км от берега.

Об этом сообщает Oedigital.

Национальное агентство минеральных ресурсов Румынии одобрило план разработки коммерческих месторождений природного газа Domino и Pelican South компании OMV Petrom на морском блоке Neptun Deep в Черном море.

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«Следовательно, проект Neptun Deep переходит в фазу разработки, которая включает выполнение буровых работ и строительство инфраструктуры, необходимой для добычи природного газа, с первой добычей, которая ожидается в 2027 году», — сообщили в OMV Petrom.

Оператор проекта с долей 50% - OMV Petrom. Его партнер — Romgaz, которая на 70 процентов принадлежит румынскому государству и является самым крупным поставщиком природного газа в стране.

Инфраструктура, необходимая для разработки морских коммерческих месторождений природного газа Domino и Pelican South, включает в себя десять скважин, три подводные добывающие системы и связанные с ними трубопроводы, одну морскую платформу, магистральный газопровод к измерительной станции природного газа вблизи Тузлы.

Морская платформа, буровые скважины и месторождения будут управляться дистанционно через цифровой двойник. Это позволяет оптимизировать процессы и поспособствует улучшению наших экологических показателей за счет повышения эффективности потребления энергии и минимизации выбросов.

Блок Neptun Deep в Черном море имеет площадь 7500 квадратных километров и расположен примерно в 160 км от берега на глубине воды от 100 до 1000 метров в районе разработки.

Напомним, 1 июня было принято окончательное инвестиционное решение по освоению открытого еще в 2012 году месторождения в Черном море. Проект долго пробуксовывал, но теперь призван с 2027 года в значительной степени заменить российский газ по всей Юго-Восточной Европе.

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Этот проект станет крупнейшим проектом природного газа в румынском Черном море и будет поставлять около 100 млрд кубометров природного газа. Первый газ намечен на 2027 год, и тогда Румыния станет крупнейшим производителем газа в ЕС. Добыча на плато составит около 8 миллиардов кубометров в год на протяжении почти 10 лет.

Оператором является OMV Petrom, у каждой компании есть 50% акций в проекте. В фазу разработки проекта они инвестируют до 4 млрд евро.

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УНН По материалам:

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