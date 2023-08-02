Добыча нефти ОПЕК упала до 3-летнего минимума из-за сокращения Саудовской Аравией — Finance.ua

Добыча нефти ОПЕК упала до 3-летнего минимума из-за сокращения Саудовской Аравией Сегодня 19:30 — Энергетика

Добыча нефти ОПЕК упала более чем за три года — до 27,79 млн баррелей в день, поскольку Саудовская Аравия осуществила серьезное сокращение в попытке укрепить мировые рынки.

Об этом пишет Bloomberg.

Добыча в июле упала на 900 000 баррелей в день.

Это самое большое сокращение с тех пор, как группа и ее союзники сократили поставки в разгар пандемии Covid в 2020 году.

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Саудовская Аравия выполнила подавляющую часть обещанного дополнительного сокращения добычи на 1 млн баррелей в день в попытке поддержать цены на фоне слабых экономических данных в Китае и опасений по поводу рецессии в США.

Цены на нефть возобновились на фоне сокращения мировых запасов, достигнув недавно в Лондоне трехмесячного максимума — более $85 за баррель.

Трейдеры ожидают, что королевство объявит о дальнейшем сокращении до сентября в ближайшие дни, это усугубит признаки дефицита предложения на рынке. В то время как страны-потребители обеспокоены тем, что политика ОПЕК рискует возродить инфляцию, ключевые членам группы, похоже, нужны более высокие нефтяные цены для покрытия государственных расходов.

Согласно данным, в июле Саудовская Аравия добывала в среднем 9,15 млн баррелей в день.

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Саудовцы также получают некоторую помощь в своих усилиях по поддержке рынка от россии, члена более широкого альянса, известного как ОПЕК+.

рф в течение многих месяцев пренебрегала обещаниями сократить поставки, поскольку сосредоточилась на максимизации доходов для финансирования своей войны против Украины, но отслеживания танкеров показывают, что сейчас она сокращает экспорт. Поставки упали до семимесячного минимума и составили чуть менее 3 млн баррелей в день.

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