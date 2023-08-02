Индия теряет интерес к российской нефти — Finance.ua

Индия теряет интерес к российской нефти Сегодня 11:12 — Энергетика

Индия теряет интерес к российской нефти

Морские перевозки сырой нефти из россии за четыре недели упали до самого низкого уровня с начала января.

Как сообщает Bloomberg, рынок, потреблявший около 1,5 млн баррелей в день ближнемагистральной морской нефти, поступающей из экспортных терминалов в Балтийском, Черном морях и Арктике, был почти полностью потерян, и его заменили дальнемагистральные направления в Азии, которые намного дороже и требуют много времени для обслуживания.

Средние отгрузки за четыре недели упали до 2,98 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с начала года, и снизились более чем на 900 000 баррелей в день по сравнению с наблюдавшимся в середине мая пиком.

Как отмечается в материале, теперь более ограниченная доступность российской нефти наряду с меньшим количеством баррелей с Ближнего Востока сузила скидки, предлагаемые китайским покупателям на поставки нефти. В целом, рост цен и сужающийся по отношению к международным эталонам дисконт делают российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтепереработчиков, чьи закупки снижаются второй месяц подряд.

Поскольку в Европе осталось мало покупателей, влияние снижения потоков ощущается на отгрузках в Азию, которые снова упали за четыре недели до самого низкого уровня с начала января.

В среднем за четыре недели общий объем морского экспорта в азиатские страны, а также объемы судов, не имеющих конечного пункта назначения, упали примерно на 940 000 баррелей в день с пиковым значением в середине мая. За четыре недели поставки азиатским клиентам россии, а также поставки на суда, не имеющие конечного пункта назначения, упали до 2,66 млн баррелей в день в период до 30 июля с пересмотренных 2,85 млн баррелей в день за четыре недели до 23 июля. Потоки к азиатским покупателям упали до самого низкого уровня с января как в недельном, так и в среднем за четыре недели.

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УНІАН По материалам:

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