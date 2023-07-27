США готовятся к «мягкому принуждению» на фоне пересечения российской нефтью потолка цен G7 — Reuters Сегодня 11:13

Администрация президента США Джо Байдена готова активнее общаться с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами танкеров, чтобы напомнить им о необходимости придерживаться установленного «Группой семи» потолка цен на российскую нефть, поскольку цены на нефть превышают этот уровень, со ссылкой на источники в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.

Как сообщается, такой подход отражает желание Вашингтона побуждать покупателей придерживаться потолка цен в 60 долларов за баррель, введенного в декабре прошлого года для экспорта российской нефти по морю странами G7, Европейским Союзом и Австралией в ответ на войну рф против Украины.

Ожидается, что администрация США будет использовать «мягкую» тактику вместо широко распространенных угроз применения жестких мер в отношении потенциальных нарушителей, поскольку это может привести к перевороту на энергетических рынках, заявили они.

«Изначальный замысел со стороны Минфина — проявить мягкость, не ударять молотом по танкерам и владельцам танкеров, чтобы заставить, а тихо заставлять письмами, телефонными звонками», — сказал источник, знакомый с мнением администрации по этому вопросу.

По словам источника, официальные лица США, скорее всего, будут активнее общаться с торговыми домами, владельцами танкеров, страховщиками и другими, напоминая им, что если используются западные морские службы, необходимо хранить свидетельства, свидетельствующие о том, что российская нефть была куплена по цене менее 60 долларов.

Источник в администрации Байдена сказал, что такие разговоры с поставщиками услуг об их требованиях были постоянными при введении ограничений. «У нас уже были такие разговоры, и они будут продолжаться», — сказал источник.

Потолок цен запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой по цене сверх установленного потолка.

УНН По материалам:

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