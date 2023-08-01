Мировые цены на нефть приближаются к самым высоким за год — Finance.ua

Мировые цены на нефть приближаются к самым высоким за год Сегодня 03:24 — Энергетика

Мировые цены на нефть приближаются к самым высоким за год

В пятницу цены на нефть Brent и WTI установились на самых высоких уровнях с апреля, возрастая пятую неделю подряд, поскольку цены поддерживали сокращение поставок нефти в мире и ожидание прекращения повышения процентных ставок в США.

Об этом пишет Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 84,69 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоила 80,36 долларов за баррель. Срок действия сентябрьского контракта на нефть Brent истек в понедельник. Более активный октябрьский контракт был на уровне 84,16 долларов за баррель. Оба сорта нефти завершают июль с самым большим месячным приростом с января 2022 года.

«Хотя кажется, что нефть, возможно, уже учла все хорошие новости об инфляции и экономической устойчивости США, она может продолжать расти», — сказала Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights, занимающейся анализом нефтяного рынка.

Как ожидается, Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки (б/с) еще на месяц, включая сентябрь, говорят аналитики.

«Цены на нефть выросли на 18% с середины июня, поскольку рекордно высокий спрос и сокращение поставок Саудовской Аравией вернули дефицит, а рынок отказался от пессимизма по поводу роста», — отмечают аналитики Goldman Sachs.

По оценкам Goldman Sachs, мировой спрос на нефть вырос до рекордных 102,8 млн баррелей в сутки в июле, и он пересмотрел прогноз спроса на 2023 год примерно на 550 000 баррелей в сутки на фоне более высоких оценок экономического роста в Индии и США, что компенсирует снижение прогноза потребления в Китае.

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Генеральный директор Exxon Mobil (XOM.N) Даррен Вудс заявил, что компания ожидает рекордного спроса на нефть в этом и следующем году и что это может способствовать росту цен на энергоносители во второй половине года. В США энергетические компании в июле сократили количество нефтяных буровых установок восьмой месяц подряд на одну — до 529, сообщила компания Baker Hughes в своем еженедельном отчете в пятницу.

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УНН По материалам:

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