Сокращение запасов изменило цены на нефть — Finance.ua

Сокращение запасов изменило цены на нефть Сегодня 14:34 — Энергетика

На азиатских торгах в пятницу, 21 июля, цены на нефть марки Brent выросли на фоне падения запасов в США и сокращения поставок со стороны ключевых производителей.

Как сообщает Reuters , фьючерсы на Brent выросли на 68 центов до 80,32 доллара за баррель до 06:00 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 65 центов до 76,30 доллара за баррель.

«Brent намеревался закрыться на 0,6% за неделю, тогда как WTI должен был подняться на 1,2%, что означало бы четвертую неделю подряд рост обоих контрольных показателей», — пишет агентство.

Как говорится в материале, цены на нефть повысились в результате положительного комментария по стимулированию Китая и учету влияния укрепления индекса доллара США.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.