В Украине реализуются проекты по децентрализации генерации, которые усилят устойчивость энергосистемы — Finance.ua
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В Украине реализуются проекты по децентрализации генерации, которые усилят устойчивость энергосистемы

Энергетика
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В Украине реализуются проекты по децентрализации генерации, которые усилят устойчивость энергосистемы
В Украине реализуются проекты по децентрализации генерации, которые усилят устойчивость энергосистемы
В рамках подготовки к отопительному сезону по всей территории Украины осуществляются мероприятия по децентрализации генерации.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Децентрализация генерации реализуется, и не только в Одессе, а вообще по Украине. Потому что децентрализованная энергосистема — самая сложная с точки зрения мишени для атак. Когда будет много альтернативной энергетики, газотурбинных генераций, то попасть в них очень сложно, ведь они рассеяны по территории всего государства», — подчеркнул министр.
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Герман Галущенко отметил, что только в Одесской области реализуется несколько проектов в этом направлении. По словам главы Минэнерго, прошлогодний опыт прохождения отопительного сезона под прицельными враждебными атаками на энергетические объекты позволил наработать решения, которые усилят защиту критической инфраструктуры предстоящей зимой.
«Генеральный штаб отработал соответствующие решения по поводу того, как должна выглядеть защита. Конкретно в Одессе наибольшее повреждение энергетике было нанесено именно дроновыми атаками. Это до 80% общих повреждений. В настоящее время отрабатывается как усиление противовоздушной обороны для защиты от ракет, так и внедряются и другие инструменты — для защиты от дронов», — отметил министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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