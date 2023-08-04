ООН до зимы реализует в Одессе энергетический проект на $50 миллионов — Finance.ua

ООН до зимы реализует в Одессе энергетический проект на $50 миллионов Сегодня 09:18 — Энергетика

ООН до зимы реализует в Одессе энергетический проект на $50 миллионов

Программа развития ООН планирует до зимы реализовать проект по усилению возможностей энергетической инфраструктуры Одессы стоимостью более $50 миллионов.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили быстрое реагирование координатора системы ООН в Украине, гуманитарного координатора Дениз Браун и работу представительств агентств, фондов и программ ООН в Украине по преодолению гуманитарных последствий обстрелов российской федерацией города Одессы и портовой инфраструктуры региона.

По информации МИД, сегодня в Одессе работают офисы шести агентств ООН, которые поддерживают правительство Украины и местные власти в гуманитарном реагировании и восстановлении. Кроме того, Программа развития ООН работает над усилением способностей энергетической инфраструктуры Одессы через установку альтернативных источников энергии для обеспечения энергоснабжения коммунальных предприятий и критической инфраструктуры города.

«В частности, с целью выработки достаточного количества энергии для удовлетворения потребностей основных коммунальных услуг до зимнего периода предполагается реализация проекта стоимостью более 50 миллионов долларов, включающего установку газовой турбины, трансформатора мощностью 80 МВт, компрессоров, девяти газогенераторов и станций управления», — проинформировали в МИДе.

Украинские дипломаты также выразили убеждение, что странам-членам Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) должны быть широко доказаны результаты работы и выводы миссии ЮНЕСКО, которая проводит комплексную оценку ущерба, причиненного культурным и религиозным объектам Украины ракетными ударами, осуществленными рф в июле этого года.

МИД Украины и Представительство ООН в Украине также планируют провести в Одессе «Ярмарку закупок и поставщиков для нужд ООН» с целью поддержки местного бизнеса и увеличения объемов закупок агентств ООН на рынке Украины.

«Цель мероприятия — получение агентствами ООН информации об украинских товарах и услугах и повышение осведомленности украинского бизнеса о практике закупок ООН», — сообщили в МИД.

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Укрінформ По материалам:

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