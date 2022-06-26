Uber или Bolt? Что предлагают компании, и где больше всего зарабатывают водители — Finance.ua

Uber или Bolt? Что предлагают компании, и где больше всего зарабатывают водители Сегодня 18:02 — Личные финансы

Uber или Bolt? Что предлагают компании, и где больше всего зарабатывают водители, freepik.com

Многие украинцы, находясь в поисках постоянной работы или дополнительного заработка и имея возможность управлять автомобилем, интересуются работой в службах такси или доставки.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Условия трудоустройства в Uber

Согласно описанию вакансии, водителю Uber, например, в столице Украины, предлагают заработную плату в пределах 16-25 тыс. грн. Условия: 70% от кассы водителю + премиальные от количества поездок. Работа происходит на автомобилях 2019-2021 годов Hyundai Accent, Peugeot 301, Citroen C-Elysee.

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Обязанности, которые берет на себя компания:

предоставление топливной карты, благодаря которой вы можете заправляться без лимитов и очередей;

оплата ТО, расходников и ремонта;

проведение обучения, обеспечение техподдержки в процессе работы.

Требования от работников:

опрятный внешний вид;

возможно без опыта работы;

стаж вождения авто от 3 лет;

возраст от 25 лет;

выполнение плана;

соблюдение ПДД.

Условия трудоустройства в Bolt

Согласно описанию вакансии, водителю Bolt в столице Украины предлагают заработную плату в размере 20-25 тыс. грн. Работа происходит на новых автомобилях Skoda Scala 2020 1.6., Hyundai Accent 2021 1.6. МТ — на газе, также компания предлагает большой выбор авто на автомате.

Обязанности, которые берет на себя компания:

30+ заказов за смену;

бесплатный ремонт авто в случае поломки;

бесплатный шиномонтаж;

быстрая и бесплатная замена авто в случае поломки в течение 30 минут;

55% водителю от кассы +5% за своевременно сданную кассу;

авто в персональном пользовании — 50 км/день.

Требования от работников:

желателен опыт работы в такси или службе доставки;

наличие удостоверения водителя;

стаж водителя от 2 лет;

аккуратное вождение;

презентабельный внешний вид;

уход за автомобилем, поддержание его в чистоте.

Кого ищут работодатели

Согласно аналитике портала «Опендатабот» , в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет количество вакансий. Больше всего требуется людей рабочих специальностей, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

Например, на сайте «OLX Работа» количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.

Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшается количество покупок железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне возросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе физлиц-предпринимателей.

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Сьогодні По материалам:

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