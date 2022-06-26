Uber или Bolt? Что предлагают компании, и где больше всего зарабатывают водители — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Uber или Bolt? Что предлагают компании, и где больше всего зарабатывают водители

Личные финансы
75
Uber или Bolt? Что предлагают компании, и где больше всего зарабатывают водители
Uber или Bolt? Что предлагают компании, и где больше всего зарабатывают водители, freepik.com
Многие украинцы, находясь в поисках постоянной работы или дополнительного заработка и имея возможность управлять автомобилем, интересуются работой в службах такси или доставки.
Об этом пишет сайт «Сегодня».

Условия трудоустройства в Uber

Согласно описанию вакансии, водителю Uber, например, в столице Украины, предлагают заработную плату в пределах 16-25 тыс. грн. Условия: 70% от кассы водителю + премиальные от количества поездок. Работа происходит на автомобилях 2019-2021 годов Hyundai Accent, Peugeot 301, Citroen C-Elysee.
Читайте также
Обязанности, которые берет на себя компания:
  • предоставление топливной карты, благодаря которой вы можете заправляться без лимитов и очередей;
  • оплата ТО, расходников и ремонта;
  • проведение обучения, обеспечение техподдержки в процессе работы.
Требования от работников:
  • опрятный внешний вид;
  • возможно без опыта работы;
  • стаж вождения авто от 3 лет;
  • возраст от 25 лет;
  • выполнение плана;
  • соблюдение ПДД.

Условия трудоустройства в Bolt

Согласно описанию вакансии, водителю Bolt в столице Украины предлагают заработную плату в размере 20-25 тыс. грн. Работа происходит на новых автомобилях Skoda Scala 2020 1.6., Hyundai Accent 2021 1.6. МТ — на газе, также компания предлагает большой выбор авто на автомате.
Читайте также
Обязанности, которые берет на себя компания:
  • 30+ заказов за смену;
  • бесплатный ремонт авто в случае поломки;
  • бесплатный шиномонтаж;
  • быстрая и бесплатная замена авто в случае поломки в течение 30 минут;
  • 55% водителю от кассы +5% за своевременно сданную кассу;
  • авто в персональном пользовании — 50 км/день.
Требования от работников:
  • желателен опыт работы в такси или службе доставки;
  • наличие удостоверения водителя;
  • стаж водителя от 2 лет;
  • аккуратное вождение;
  • презентабельный внешний вид;
  • уход за автомобилем, поддержание его в чистоте.

Кого ищут работодатели

Согласно аналитике портала «Опендатабот», в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет количество вакансий. Больше всего требуется людей рабочих специальностей, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.
Например, на сайте «OLX Работа» количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.
Место для вашей рекламы
Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшается количество покупок железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.
В июне возросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе физлиц-предпринимателей.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
Сьогодні
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.