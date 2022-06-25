Правительство запускает еще три программы поддержки «єРобота» — Finance.ua

Правительство запускает еще три программы поддержки «єРобота»
Правительство уже приняло документы о запуске программы «єРобота» и анонсировало сразу три грантовые программы поддержки создания собственного бизнеса. В пятницу Кабмин запустил еще три программы, которые также направлены на создание новых рабочих мест, увеличение доходов украинцев и развитие нашей экономики.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
Первая программа — безвозвратные гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий
Это могут быть предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов и т.д.
Государство предоставит до 8 млн грн помощи тем, у кого уже имеется бизнес в сфере переработки или хочет запустить новые проекты. Грант можно будет потратить на приобретение оборудования.
Главные требования к получателям: создание не менее 25 новых рабочих мест и уплата налогов.
Люди, желающие получить грант, должны представить рабочую идею, четкий бизнес-план и привлечь свои средства на свое дело. Условия софинансирования — для первых заявителей собственный взнос должен составить 30%. Также даем дополнительные возможности получить доступный кредит по программе «5-7-9» в размере до 16 млн грн.
Следующая программа касается развития ІТ-сектора и стартапов в сфере высоких технологий
Правительство предлагает от 750 тысяч до 3,5 млн гривен для стартапов.
Главные критерии финансирования: создание 5 рабочих мест, а также упор на разработку новых технологий и решений.
Третья программа — «Старт в ІТ»
Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации.
В целом государство позволит начать карьеру в ІТ для 60 тысяч украинцев. Общий бюджет программы составляет 1,8 млрд грн.
Это приложение не для студентов, и не для ІТ-специалистов. Эта программа для людей, которые имеют предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры.
Постепенно в Дії появится возможность и детали, как податься на каждый из этих грантовых проектов.
«єРобота» — это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики Правительства. Еще одним таким звеном должна стать новая политика поддержки украинского производителя. Не запреты и дискриминации иностранных товаров, а именно поощрение потребления украинского.
Справка Finance.ua:
- 22 июня Кабмин начал внедрять проект грантовой помощи «єРобота» для поддержки нового бизнеса в Украине;
- правительство утвердило три программы грантового финансирования;
- важный акцент всех этих программ — создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Все эти программы объединили под общим названием «єРобота». В общей сложности на эти три программы государство выделит 16 млрд грн.
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