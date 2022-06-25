На одну вакансию претендуют 15-20 кандидатов: аналитика work.ua — Finance.ua
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На одну вакансию претендуют 15-20 кандидатов: аналитика work.ua

Личные финансы
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На одну вакансию претендуют 15-20 кандидатов: аналитика work.ua
На одну вакансию претендуют 15-20 кандидатов: аналитика work.ua
В начале полномасштабного вторжения рф количество вакансий снизилось почти в 15 раз. Однако с начала апреля оно постоянно растет.
Об этом сообщил Артур Михно с сайта поиска работы work.ua в эфире всеукраинского телемарафона.
«В начале вторжения количество вакансий снизилось просто катастрофически, и падение было почти в 15 раз. К началу войны на сайте было почти 90 тыс. актуальных вакансий, и количество снизилось до 6 тыс. С начала апреля количество актуальных вакансий постоянно растет, мы видим этот тренд, и сейчас уже более 30 тыс. актуальных вакансий. Приблизительно еженедельно рынок возвращается на 10%», — сказал руководитель work.ua
По его словам, сегодня количество посетителей сайта такое же, как и до войны — около 500 тысяч человек ежедневно. Хотя сейчас это не только те, кто потерял работу, но и трудоустроенные, интересующиеся другими предложениями.
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«Конкуренция значительно усилилась, и сейчас на одну вакансию претендуют в 3-5 раз больше людей, чем это было до войны. Если, например, до войны было 3-4 кандидата, то сейчас — 15-20 кандидатов на одно место», — рассказал Артур Михно.
Где больше всего работы? Лидерами по количеству актуальных вакансий являются направления, связанные с продажами. Также в список самых популярных специальностей входят водители, бухгалтеры, логисты и рабочие специальности, а количество предложений в гостиничном и туристическом бизнесе упало.
Ранее сообщалось, что большинство предложений работы в сфере продаж имеют не слишком высокий уровень зарплат. В половине всех актуальных вакансий работодатели отмечают минимальный размер заработной платы в сфере от 9 200 грн. В четверти (23%) вакансий предлагаемый оклад стартует от 16 500 грн, а 14% работодателей предлагает оплату от 23 700 грн. Большую компенсацию предлагает меньшее количество работодателей, 8% — заработная плата от 31 000 грн, и 5% — от 38 200 грн.

Справка Finance.ua:

  • средняя заработная плата во всех вакансиях на портале по поиску работы grc.ua составляет 20 100 грн;
  • по разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких в добывающей промышленности и строительстве.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
lb.ua
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