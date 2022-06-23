Кому в июне предлагают самые большие и самые маленькие зарплаты — Finance.ua

Кому в июне предлагают самые большие и самые маленькие зарплаты Сегодня 13:04 — Личные финансы

Кому в июне предлагают самые большие и самые маленькие зарплаты

В июне в большинстве профессиональных сфер зарплаты прекратили снижение, однако и значительного роста не происходит. В апреле фиксировали падение средней заработной платы на 10% по сравнению с довоенным периодом. В мае в большинстве профессиональных сфер продолжилось снижение зарплат до критически низкого уровня.

Об этом свидетельствуют данные экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Средняя заработная плата во всех открытых вакансиях на сайте составляет 20 100 грн.

Кому платят самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты, как всегда, предлагают ІТ-специалистам, руководителям и в сфере консалтинг. Однако по сравнению с предыдущим месяцем в июне в вакансиях этих профессиональных сфер предлагают более низкие зарплаты. ІТ-шникам предлагают в среднем 70 900 грн, руководителям — 45 300 грн. В сфере консалтинга средняя зарплата снизилась почти вдвое по сравнению с маем и составляет 33 000 грн.

В июне появились предложения по работе с высокими зарплатами в таких профессиональных сферах, как строительство и недвижимость, управление персоналом, добыча сырья.

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Рынок недвижимости в больших городах начал оживать, работодатели этой сферы начали публиковать вакансии для менеджеров по аренде и продаже недвижимости. В сфере строительства и недвижимости, кроме риэлторов, на зарплаты выше среднего уровня могут претендовать инженеры-проектировщики. Им предлагают до 40000 грн. Специалистам рабочих профессий в сфере строительства платят по-прежнему не слишком высокую зарплату — в среднем 11 500 грн.

Произошло незначительное оживление еще одной профессиональной сферы. С начала войны для специалистов туристической сферы, отрасли гостеприимства и ресторанов было крайне мало предложений. В летний сезон обычно происходит ощутимое увеличение предложений работы для этих специалистов. Этим летом, даже несмотря на незначительное оживление работодателей сферы туризма и HoReCa, количество вакансий критически малое. Правда, средняя заработная плата в открытых вакансиях в июне достигла уровня первой половины февраля этого года, то есть довоенного периода и составляет 25 300 грн.

Кому снизили зарплаты

С началом лета работодатели снизили предлагаемые зарплаты кандидатам на вакансии в сфере маркетинг, реклама и PR. Несмотря на то, что эти специалисты являются одними из самых востребованных, а средняя зарплата в вакансиях для них не снижалась с начала войны, в июне им предлагают гораздо более низкую ежемесячную компенсацию. Средняя заработная плата в сфере маркетинга, рекламы и PR в открытых вакансиях составляет 19 400 грн.

Произошло снижение средней заработной платы для работников, которым предлагают работу в сфере медицины и фармацевтики. В июне медианная зарплата в открытых вакансиях для этих специалистов составляет 17 600 грн.

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Снизилась также средняя зарплата в открытых вакансиях для рабочего персонала (с 14 400 грн в мае до 13 700 грн в июне), охранников (с 17 100 в мае до 10 900 грн в июне) и для студентов и специалистов, только начинающих карьерный путь (с 12600 грн в мае до 8600 грн).

Кроме студентов, охранников и специалистов рабочих специальностей, самые низкие зарплаты у домашнего персонала (в среднем 11 900 грн) и в сфере закупок (12 400 грн).

В каких регионах платят больше

Киев удерживает уверенное лидерство по размеру средней заработной платы в июне. Медианная зарплата в этом месяце в столице составляет 29500 грн. На высокий уровень ежемесячной компенсации в столице повлияло большое количество предложений для ІТ-специалистов. Правда, вакансии с высокой зарплатой есть также в других сферах, например, менеджеры по экспортной продаже могут получать до 85 000 — 100 000 грн.

На второй позиции по размеру средней заработной платы Львов и область. В среднем по этому региону предлагается 20 500 грн.

В пятерку регионов с высокими зарплатами в июне также попали Николаевская область (средняя зарплата в открытых вакансиях составляет 19 500 грн), Днепропетровская область (19 100 грн) и Одесская область (18 700 грн).

В каких регионах платят самые маленькие зарплаты

Самые низкие зарплаты в июне предлагают в Ровенской области (средняя зарплата в открытых вакансиях составляет 10 400 грн), в Кропивницком и Кировоградской области (10 400 грн), Харьковской области (10 500 грн), Полтавской области (11 800 грн) и Ивано-Франковской области (11800 грн).

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