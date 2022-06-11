Работодатель не может выплачивать зарплату во время военного положения: каковы последствия — Finance.ua

Работодатель не может выплачивать зарплату во время военного положения: каковы последствия

Сегодня 19:04 — Личные финансы

Работодатель не может выплачивать зарплату во время военного положения: каковы последствия, freepik.com

Война повлияла на все возможные сферы жизнедеятельности Украины, в том числе и на трудовые отношения, претерпевшие соответствующие изменения.

Как объясняет Управление Гоструда в Полтавской области, согласно статье 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», заработная плата выплачивается работнику на условиях, определенных трудовым договором.

Работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Ответственность за невыплату заработной платы

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы.

В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.

Справка Finance.ua:

на период действия военного положения некоторые нормы коллективного договора по инициативе работодателя могут меняться. В настоящее время заработная плата, доплаты и премии регулируются работающим законодательством и коллективным контрактом;



внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) имеет право трудоустроиться на другом предприятии, если не уволено с предыдущего места работы;

украинцам разрешили на время войны забирать у работодателя трудовые книжки и хранить их самостоятельно. Обычно трудовые книжки выдают только в случае увольнения. Теперь для этого достаточно в письменном виде обратиться к работодателю.

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