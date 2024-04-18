УАФ объявила, что по предварительному аудиту отток активов при президентстве Павелко составил более 1,3 млрд грн — Finance.ua

УАФ объявила, что по предварительному аудиту отток активов при президентстве Павелко составил более 1,3 млрд грн Сегодня 18:10

УАФ объявила, что по предварительному аудиту отток активов при президентстве Павелко составил более 1,3 млрд грн

Новый президент УАФ Андрей Шевченко инициировал всесторонний аудит деятельности ассоциации при президентстве Андрея Павелко.

Об этом пишет Tribuna.

Пока известны его первые результаты, финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев.

На данном этапе AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тыс. грн.

Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг.

Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.

Напомним, средняя стоимость 30 самых дорогих футбольных команд мира достигла $2,17 млрд. Год назад Forbes оценил стоимость 20 клубов, тогда их средняя стоимость составила $2,53 млрд.

Tribuna По материалам:

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