Рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Фондовий ринок

Середня вартість 30 найдорожчих футбольних команд світу сягнула $2,17 млрд. Рік тому Forbes оцінив вартість 20 клубів, тоді їх середня вартість склала $2,53 млрд.

Вартість футбольних клубів зросла не через збільшення їх дохідності, яка в середньому виросла лише на 2,5% — до $496 млн.

Справа у вищих мультиплікаторах (вартість клубу поділена на дохід), які використовують для інвестиційної оцінки вартості клубу. Середній мультиплікатор для першої 20-ки цього року становить 5,9, минулого року він був 4,8.

Англійський клуб «Манчестер Юнайтед», який на другому місці у цьогорічному списку найдорожчих футбольних клубів, можуть скоро продати за $6 млрд. Це у 7,7 раза перевищує його дохід.

Французький клуб « Парі Сен-Жермен » (сьоме місце у списку найбагатших) планує продати частку міноритарних акцій, оцінка команди становитиме понад $4 млрд. Це приблизно у 5,7 раза більше за її дохідність, відмічають Forbes банкіри, знайомі з ситуацією.

Американський Ф К «Лос-Анджелес» цього року залучав гроші за вартості близько $930 млн — у вісім разів більше за дохід.

Звідки такі захмарні оцінки? «Манчестер Юнайтед» розкидається грошима, отримавши $108 млн операційних прибутків (EBITDA) у 2021−2022 роках. Та у багатьох випадках інвестори ведуться на бренди, а не прибутки.

«Парі Сен-Жермен» в той же період повідомила про негативний операційний дохід у $219 млн, а у «Лос-Анджелесу» цей показник склав лише $8 млн у 2022-му.

Середній операційний дохід цьогорічних 30 команд становить $23 млн за середнього виторгу $386 млн.

Вартість двох футбольних команд цього року досягла $6 млрд.

Пальму першості цьогорічного списку найбагатших футбольних команд отримав іспанський «Реал Мадрид» із $6,07 млрд, що на 19% перевищує його вартість минулого року. Клуб вийшов у фінал останніх пʼяти з девʼяти турнірів Ліги чемпіонів УЄФА, кожного разу здобуваючи перемогу.

Крім того, «Реал Мадриду» вдалося залучити майже $400 млн від інвесткомпанії Sixth Street та Legends в рамках 20-річної угоди про збільшення виторгу стадіону «Сантьяго Бернабеу». Рідний стадіон «Реалу» вже певний час ремонтують, а закінчити роботи планують наступного року.

«Манчестер Юнайтед» — на другому місці з вартістю $6 млрд. Клуб додав 30% до своєї вартості з минулого року. За деякими повідомленнями, за право власності на клуб борються британський мільярдер Джеймс Редкліфф та катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані.

«Барселона» очолювала список у 2021-му, цьогоріч клуб на третьому місці з оцінкою вартості $5,51 млрд.

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