Новый чемпион мира по футболу суммарно заработает $52,5 млн, — ФИФА Сегодня 03:21 — Мир

Новый чемпион мира по футболу суммарно заработает $52,5 млн, — ФИФА

В ФИФА официально рассказали, что призовой фонд ЧМ-2022 составляет $440 млн. Это на $40 млн больше, чем на предыдущем чемпионате мира по футболу. Понятно, что с каждым турниром растет не только общая сумма, но и выплаты для конкретных команд.

Победитель турнира в Катаре получит $42 млн.

По мнению букмекеров, лучшие шансы на рекордный куш у сборной Аргентины (накануне вышла в финал) — двукратный чемпион мира. Финалист турнира заработает $30 млн, бронзовый призер — $27 млн, а обладатель четвертого места — $25 млн.

Читайте также Инвестиции в стиле спортивных чемпионов: как избрать свою стратегию

Не останутся без финансовой поддержки и менее успешные участники турнира. Четвертьфиналистам выделят по $17 млн, выбывшим в 1/8 финала — по $13 млн. Неудачники групповой стадии получат фиксированное вознаграждение за участие в ЧМ-2022 — по $9 млн.

Также каждой из 32 национальных сборных ФИФА выплатит компенсацию в $1,5 млн за подготовку к турниру.

Таким образом, новый чемпион мира суммарно заработает $52,5 млн. Деньги будут перечислены национальной футбольной федерации. Вероятно, частично их разделят между игроками, тренерами и персоналом команды, а оставшиеся средства пойдут на развитие местных лиг и клубов.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.