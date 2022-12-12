Инвестиции в стиле спортивных чемпионов: как избрать свою стратегию — Finance.ua

Инвестиции в стиле спортивных чемпионов: как избрать свою стратегию Сегодня 12:32 — Личные финансы

Инвестиции в стиле спортивных чемпионов: как избрать свою стратегию

У инвестирования и спорта действительно есть гораздо больше общего, чем кажется.

«Не заниматься спортом — это плохо для здоровья, не заниматься инвестициями — плохо для личных финансов. Да, это нелегко, потому что речь идет о ведении бюджета и нужно разбираться в финансовой системе. Но это необходимо», — рассказала финансовый советник, соучредитель SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике Алина Шух во время конференции «Жить на проценты» , состоявшейся 10 декабря в Киеве.

По словам финансового советника, существует несколько секретов в планировании инвестиций.

С чего начать строить свою стратегию:

Отложить финансовую подушку — деньги, которые не инвестируются. Определить цели, которых хочется достичь. Подсчитать цели — сколько они будут вам стоить. Скорректировать подсчеты, если нужно, определить их срок. Выбрать подходящие под эти цели инструменты. Определить стратегию инвестирования. Начать реализовывать стратегию.

"У каждого из инструментов, о которых вы слышите, есть свои нюансы — одни из них имеют фиксированную доходность, другие — много рисков. Именно под цели нужно выбирать инструмент. Затем мы выбираем стратегию. У каждого она будет своя, потому что у всех есть разные возможности откладывать деньги... И самое главное — начать реализовывать эту стратегию.

Только после этих шагов вы начнете дружить с собственными финансами, ваш капитал будет расти, а цели будут достигаться", — рассказывает спикер.

Куда же вложить сбережения

По опыту финансовой советницы, большинство клиентов приходят с вопросом «Куда вложить $1000 или $10 000 долларов?». Однако именно эти вопросы приводят к избранию неправильной стратегии инвестирования.

Поэтому первое, что нужно сделать — определить свою финансовую ситуацию, свои денежные цели и риск-профиль. И только после этого выбирать инструменты и определять стратегию.

«Ведь инвестиции — это не „уложиться и разбогатеть“. Это планомерный, часто долгий процесс построения богатства и достижения своих целей», — отметила Алина Шух.

Советник провела аналогию инвестирования со спортом, ведь спортсмены имеют очень четкую и простую цель — победить на основных соревнованиях, например, на Олимпийских играх. «Для того чтобы достичь этой цели, нужно четко спланировать все шаги в пределах четырехлетнего периода: промежуточные важные соревнования, отборочные соревнования, периоды подготовки. Когда мы определяем общую стратегию, начинаем определять необходимые задачи, места подготовки, дни тренировок, конкретные упражнения. Нет неопределенности, ведь мы знаем, к чему идем. И даже в случае травм, коронавируса или войны мы лишь корректируем задачи, но не меняем стратегии. Так же это работает и с финансами», — говорит советница.

По ее словам, перед тем как вкладывать во что-то средства, нужно обязательно спросить себя — «Чего я хочу достичь через инвестиции?».

«Моя основная цель — все же выйти на финансовую свободу, поэтому на сегодняшний день моя финансовая стратегия выглядит так: недвижимость, ценные бумаги, пенсионные накопления, среднесрочные инвестиции (ОВГЗ (военные облигации)), криптовалюта», — поделилась опытом Алина Шух.

По словам эксперта, самой сложной задачей для начинающих чаще всего является выбор инструментов инвестирования. В таком случае вы можете разбираться самостоятельно или воспользоваться услугами финансового советника, что поможет в выборе правильного инструмента под конкретную цель.

В комментарии Finance.ua Алина Шух рассказала, что инвесторам, только начинающим свой путь в этой области, прежде всего, следует самостоятельно разобраться в финансовой системе и том, как она работает.

«Следует знать регуляторов — Нацбанк и Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Надо знать, что они существуют, и благодаря им можно многое проверить. Ведь финансовая сфера очень хорошо регулируется — и это отлично, потому что мы можем проверить компанию, которой планируем отдать свои деньги», — отметила эксперт.

Советник говорит, что перед тем, как вкладывать средства, нужно выполнить как минимум два основных шага:

во-первых, проверить лицензии финансовой компании (например, на сайте Нацбанка, где немало информации об этом). Также следует обращать внимание на владельца компании, на ее медийность и документацию;

во-вторых, понимать адекватность доходности.

"Очень мало людей понимают адекватность доходности. Ведь большинство при прохождении теста на риск-профиль выбирают пункт, который хотел бы получать 50-100% доходности...

Такое понимание развивается с культурой инвестиций и медийным фоном — когда постоянно будет говориться об адекватной доходности в 5-10% в валюте, люди будут это понимать и помнить. И когда пирамиды будут предлагать сотни или тысячи процентов годовых — это будет триггерить",

По словам эксперта, люди очень долго и трудно зарабатывают деньги, но почему-то очень быстро принимают решение их потерять. Поэтому она советует не лениться и не пренебрегать потратить свое время на проверку компаний, чтобы потом не лишиться своих средств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.