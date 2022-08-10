У Зеленского сообщили, сколько объектов инфраструктуры разрушено в результате агрессии рф в трех областях — Finance.ua
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У Зеленского сообщили, сколько объектов инфраструктуры разрушено в результате агрессии рф в трех областях

Казна и Политика
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У Зеленского сообщили, сколько объектов инфраструктуры разрушено в результате агрессии рф в трех областях
У Зеленского сообщили, сколько объектов инфраструктуры разрушено в результате агрессии рф в трех областях
В результате вооруженной агрессии российской федерации в Житомирской, Сумской и Харьковской областях разрушены тысячи объектов инфраструктуры.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В Житомирской области насчитывается 2 828 объектов, поврежденных в результате вооруженной агрессии россии. Среди них 213 разрушены полностью. Разной степени разрушению подверглись 117 многоэтажек, 2 336 частных жилых домов, 41 школа, 20 детских садов, 10 заведений высшего образования, 31 заведение культуры, 22 заведения здравоохранения, 31 административное здание, 1 ЦПАУ, 10 мостов и др.
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«В целом, в области уже восстановлено 338 объектов. Текущий ремонт осуществлен за счет средств государственного бюджета, собственных средств граждан и местного бюджета», — сообщил Тимошенко.
Также Сумщина продолжает фиксировать последствия многочисленных обстрелов и бомбардировок. Приоритетом восстановления являются объекты критической инфраструктуры, сети тепло/электро/газо/водоснабжения.
Сейчас электрической энергией обеспечены все находившиеся в оккупации населенные пункты и на территории которых велись активные боевые действия. Повреждено значительное количество объектов Сумыоблэнерго — 267 объектов подлежит реконструкции, замене или капитальному ремонту. Повреждения получили 209 объектов хозяйства Сумыгаз.
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На всех объектах локализованы и уже ликвидированы последствия аварийных ситуаций. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Аварийные бригады Сумыоблэнерго и Сумыгаза работают в усиленном режиме.
Достаточно напряженной остается ситуация в Харьковской области. Силами областной военной администрации проводится ежедневный мониторинг и сбор информации о последствиях военных преступлений соседнего государства на территории области.
Из-за постоянно продолжающихся вооруженных нападений количество объектов поврежденной критической инфраструктуры и жилищного фонда составляет 10 297 объектов. Среди них: частной застройки — 4495, многоэтажек — 2896, объектов жизнеобеспечения — 1506, учреждений здравоохранения — 166 объектов соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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