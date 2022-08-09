Когда будет принят закон о выплате компенсаций за разрушенное жилье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда будет принят закон о выплате компенсаций за разрушенное жилье

Казна и Политика
125
Когда будет принят закон о выплате компенсаций за разрушенное жилье
Когда будет принят закон о выплате компенсаций за разрушенное жилье
На начало августа в «Дія» украинцы подали более 250 тыс. заявок о поврежденном или разрушенном в результате боевых действий жилье.
Объем поврежденных жилых площадей уже достиг 16 968 703 кв. м, на которых проживало более 660 тыс. жителей. Еще 1 апреля в Верховной Раде нардепы поддержали за основу законопроект № 7198 О компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, вызванных военной агрессией рф.
Прошло три месяца, но документ до сих пор не принят. Владельцы поврежденных квартир и домов уже начали самостоятельно ремонтировать дома, но в большинстве случаев денег на восстановление у людей нет, поэтому без государственной поддержки они этого сделать не могут и ждут компенсации.

На какой стадии разработка документа

В комментарии Фактам ICTV инициатор законопроекта о выплате компенсаций за разрушенное жилье, глава партии Слуга народа Елена Шуляк подчеркнула, что документ до сих пор дорабатывают. Его включат в повестку дня заседания Верховной Рады уже в конце августа — первой декаде сентября.
Шуляк надеется, что принять закон удастся большинством голосов народных депутатов. А задержку объясняет тем, что авторы пытаются наработать четкую, честную и прозрачную процедуру, сделать невозможными любые злоупотребления и задержки с выплатами в будущем. Чтобы это был действительно рабочий закон.
Читайте также
"Мы говорим с представителями правительства, с Министерством инфраструктуры, экономики, Министерством развития общин и территорий, с премьер-министром Украины, чтобы ко второму чтению в законопроекте был заложен действенный механизм.
Чтобы мы понимали, какие будут источники поступления средств, как будут громады включаться в этот процесс, чтобы была прозрачная, ясная процедура, чтобы не было злоупотреблений ни с очередью, ни с затягиванием с экспертизами или техническими выводами. Лучше сейчас мы поработаем чуть-чуть дольше и уже ко второго чтению примем абсолютно действенный механизм предоставления компенсаций", — аргументирует Шуляк.

С чем не согласны нардепы

В документе, принятом за основу, прописано немало ограничений по компенсациям за разрушенное или поврежденное жилье. Конкретно они и вызывали споры нардепов. В законопроект подали более 700 правок.
По словам Шуляк, сейчас идет дискуссия по ограничению максимальной площади, за которую может быть предоставлена компенсация. В первом чтении было принято ограничение в 150 км. м как для квартир, так и для разрушенных домов в частном секторе.
По статистике заявок, поданных в «Дія», площадь в 150 кв. м включает более 90% разрушенных квартир. Но это слишком маленькая цифра для частного сектора. Так что ограничения для владельцев частных домов будут пересматривать.
Место для вашей рекламы
"Если еще рассматривать с хозяйственными сооружениями, которые расположены во дворе, средняя цифра для частного сектора составляет 250 кв. м. У нас есть предложение для частного сектора увеличить метраж до 250 кв.
Но есть еще позиция правительственных чиновников вообще не вводить никаких ограничений, а компенсировать каждый потерянный человеком квадратный метр. Эти правки будут рассматриваться ко второму чтению", — говорит Шуляк.

Кто получит компенсацию

Глава «Слуги народа» подчеркнула, что законопроект будет касаться только граждан Украины и исключительно жилой недвижимости. Однако некоторые нардепы подали правки ко второму чтению, отмечая, что нельзя дискриминировать иностранцев.
Шуляк объясняет, что иностранцы или люди, потерявшие нежилую недвижимость — складские помещения, магазины, аптеки — смогут получить компенсации, когда уже будут соответствующие репарации от россии.
Деньги, которые будут выделять, будут целевыми. Их можно будет потратить исключительно на приобретение жилья в любой области Украины без ограничений. После покупки квартиры или частного дома их нельзя будет продавать и отчуждать.
Пока в документе указан срок три года. Однако, по словам Шуляк, некоторые депутаты настаивают на ограничении в пять лет запрета продажи полученного жилья. Это аргументируют тем, что люди, которым государство предоставит компенсацию, должны оставаться в Украине.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

Жители разрушенных многоквартирных домов могут использовать средства на покупку как вторичного жилья, так и квартир на первичном рынке.
Владельцам частных домов хотят предоставить возможность тратить средства на закупку строительных материалов и оплату работы подрядчиков, поскольку люди хотят сами строить жилье на месте разрушенного.
По материалам:
Факти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.