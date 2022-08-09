Когда будет принят закон о выплате компенсаций за разрушенное жилье — Finance.ua

Когда будет принят закон о выплате компенсаций за разрушенное жилье Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Когда будет принят закон о выплате компенсаций за разрушенное жилье

На начало августа в «Дія» украинцы подали более 250 тыс. заявок о поврежденном или разрушенном в результате боевых действий жилье.

Объем поврежденных жилых площадей уже достиг 16 968 703 кв. м, на которых проживало более 660 тыс. жителей. Еще 1 апреля в Верховной Раде нардепы поддержали за основу законопроект № 7198 О компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, вызванных военной агрессией рф.

Прошло три месяца, но документ до сих пор не принят. Владельцы поврежденных квартир и домов уже начали самостоятельно ремонтировать дома, но в большинстве случаев денег на восстановление у людей нет, поэтому без государственной поддержки они этого сделать не могут и ждут компенсации.

На какой стадии разработка документа

В комментарии Фактам ICTV инициатор законопроекта о выплате компенсаций за разрушенное жилье, глава партии Слуга народа Елена Шуляк подчеркнула, что документ до сих пор дорабатывают. Его включат в повестку дня заседания Верховной Рады уже в конце августа — первой декаде сентября.

Шуляк надеется, что принять закон удастся большинством голосов народных депутатов. А задержку объясняет тем, что авторы пытаются наработать четкую, честную и прозрачную процедуру, сделать невозможными любые злоупотребления и задержки с выплатами в будущем. Чтобы это был действительно рабочий закон.

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"Мы говорим с представителями правительства, с Министерством инфраструктуры, экономики, Министерством развития общин и территорий, с премьер-министром Украины, чтобы ко второму чтению в законопроекте был заложен действенный механизм.

Чтобы мы понимали, какие будут источники поступления средств, как будут громады включаться в этот процесс, чтобы была прозрачная, ясная процедура, чтобы не было злоупотреблений ни с очередью, ни с затягиванием с экспертизами или техническими выводами. Лучше сейчас мы поработаем чуть-чуть дольше и уже ко второго чтению примем абсолютно действенный механизм предоставления компенсаций", — аргументирует Шуляк.

С чем не согласны нардепы

В документе, принятом за основу, прописано немало ограничений по компенсациям за разрушенное или поврежденное жилье. Конкретно они и вызывали споры нардепов. В законопроект подали более 700 правок.

По словам Шуляк, сейчас идет дискуссия по ограничению максимальной площади, за которую может быть предоставлена компенсация. В первом чтении было принято ограничение в 150 км. м как для квартир, так и для разрушенных домов в частном секторе.

По статистике заявок, поданных в «Дія», площадь в 150 кв. м включает более 90% разрушенных квартир. Но это слишком маленькая цифра для частного сектора. Так что ограничения для владельцев частных домов будут пересматривать.

"Если еще рассматривать с хозяйственными сооружениями, которые расположены во дворе, средняя цифра для частного сектора составляет 250 кв. м. У нас есть предложение для частного сектора увеличить метраж до 250 кв.

Но есть еще позиция правительственных чиновников вообще не вводить никаких ограничений, а компенсировать каждый потерянный человеком квадратный метр. Эти правки будут рассматриваться ко второму чтению", — говорит Шуляк.

Кто получит компенсацию

Глава «Слуги народа» подчеркнула, что законопроект будет касаться только граждан Украины и исключительно жилой недвижимости. Однако некоторые нардепы подали правки ко второму чтению, отмечая, что нельзя дискриминировать иностранцев.

Шуляк объясняет, что иностранцы или люди, потерявшие нежилую недвижимость — складские помещения, магазины, аптеки — смогут получить компенсации, когда уже будут соответствующие репарации от россии.

Деньги, которые будут выделять, будут целевыми. Их можно будет потратить исключительно на приобретение жилья в любой области Украины без ограничений. После покупки квартиры или частного дома их нельзя будет продавать и отчуждать.

Пока в документе указан срок три года. Однако, по словам Шуляк, некоторые депутаты настаивают на ограничении в пять лет запрета продажи полученного жилья. Это аргументируют тем, что люди, которым государство предоставит компенсацию, должны оставаться в Украине.

Жители разрушенных многоквартирных домов могут использовать средства на покупку как вторичного жилья, так и квартир на первичном рынке.

Владельцам частных домов хотят предоставить возможность тратить средства на закупку строительных материалов и оплату работы подрядчиков, поскольку люди хотят сами строить жилье на месте разрушенного.

Факти По материалам:

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