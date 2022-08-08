Размер пособия на компенсацию за размещение переселенцев хотят удвоить — Finance.ua

Размер пособия на компенсацию за размещение переселенцев хотят удвоить Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Размер пособия на компенсацию за размещение переселенцев хотят удвоить

Размер пособия на компенсацию коммунальных платежей за бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц планируют увеличить вдвое на отопительный сезон.

Как сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, такое решение сейчас нарабатывает министерство.

По его словам, украинцы бесплатно приютили сотни тысяч своих сограждан.

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5 августа Правительство приняло решение направить 115,6 млн грн на частичную компенсацию расходов за коммунальные услуги за июнь владельцам жилья, которые временно предоставили жилье вынужденным переселенцам в рамках программы «Прихисток». Из них более 31,6 млн грн — это средства резервного фонда государственного бюджета и около 84 млн грн — средства международных, благотворительных организаций и общественных объединений.

В июне в 22 областях приют предоставили более 278,5 тыс. ВПЛ. Но количество приютивших — гораздо больше, не все обращаются за компенсацией.

В целом за март-июнь владельцам жилья на частичную компенсацию расходов было направлено более 225 млн грн. Из них около 137,3 млн грн — донорская помощь.

Справка Finance.ua:

Для участия в программе по размещению внутренне перемещенных лиц требуется:

1. Внести информацию о наличествующем жилье на веб-ресурсе «Прихисток» , если вы планируете разместить у себя переселенца.

2. Не позднее следующего дня после размещения подать заявление в органы местного самоуправления, где указать дату поселения и данные заселенных людей.

3. Для получения компенсации владелец жилья не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца должен подать в ЦПАУ заявление по установленной форме и предъявить следующие документы:

документ, удостоверяющий его личность;

документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением, или документ, подтверждающий полномочия представителя собственника;

справку внутренне перемещенного лица.

4. До 20 числа каждого месяца на счет должно прийти около 450 грн компенсации за размещение каждого человека.

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