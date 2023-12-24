У ВМС США появилась первая гигантская роботизированная подлодка — Finance.ua

У ВМС США появилась первая гигантская роботизированная подлодка Сегодня 03:31 — Технологии&Авто

У ВМС США появилась первая гигантская роботизированная подлодка

Компания Boeing передала ВМС США крупную роботизированную подлодку после серии морских испытаний. Речь идет о дизель-электрической подлодке Extra-Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV), получившей название Orca.

Об этом 20 декабря сообщили в Defence One.

По информации журналистов, с помощью этого аппарата американские ВМС доработают концепции подлодок без экипажа и надводных кораблей.

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Подробной информации о точных технических характеристиках нет, однако беспилотная субмарина базируется на прототипе Echo Voyager компании Boeing длиной 16 м и шириной 2,5 м. Она может быть оснащена модулями полезной нагрузки длиной до 10 м, в результате чего ее полная длина составит около 26 м.

«Orca может выполнять критически важные миссии большой продолжительности для достижения подводного морского господства в меняющихся условиях и непризнанных водах», — заявили представители Boeing, добавив, что на сегодняшний день это самый передовой беспилотный подводный аппарат (UUV) в мире.

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Также в компании отметили, что Orca предназначена для многомесячного пребывания в море в открытых и спорных водах при минимальном или полном отсутствии вмешательства человека. Такие способности перекликаются с задачами Пентагона — американские военные говорили, что роботизированные подлодки могут помочь американским военным увеличить свой потенциал, особенно в Тихоокеанском регионе и в борьбе с наращиванием военного потенциала Китая.

Что касается производства субмарин, то еще в 2017 году Boeing объединился с судостроительной компанией HII. В начале 2021 года HII объявила о завершении строительства завода, на котором будут собираться корпуса аппаратов Orca.

Фокус По материалам:

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