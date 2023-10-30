У Украины и Германии общие цели развития энергосектора: «зеленый» переход и усиление устойчивости энергосистемы — Finance.ua

У Украины и Германии общие цели развития энергосектора: «зеленый» переход и усиление устойчивости энергосистемы
Немецко-украинское энергетическое партнерство важно для восстановления украинского энергосектора и его будущего развития на основе «зеленого» перехода.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков.
Демченков подчеркнул, что энергетика стала второй линией фронта в войне с россией, и ситуация на этом участке борьбы обостряется именно в зимний период. По словам замминистра, вызовами этой зимы для украинской энергетики будет наличие достаточных мощностей генерации и передачи. обороны для защиты объектов энергетики Необходимо большее оборудование для быстрых ремонтов и возобновление энергоснабжения после обстрелов. Необходимы также меры по разминированию, без которого энергетики не могут возвращать свет и тепло на деоккупированных территориях", — отметил он.
Ярослав Демченков поблагодарил Германию за помощь украинскому энергосектору и отметил важное значение углубления энергетического партнерства между странами в процессе восстановления и восстановления.
«У нас есть четкое понимание, каким будет будущее украинской энергетики — после восстановления она станет более устойчивой, зеленой, и мы ускорим „зеленый“ переход. Мы не вернемся к устаревшим технологиям производства электроэнергии», — подчеркнул замминистра. Во время панельной дискуссии участники обсуждали шаги взаимодействия между странами — от немедленных мер до долгосрочного энергетического перехода в Украине. Кроме того, спикеры рассмотрели, как Украина, невзирая на войну, может способствовать безопасности энергоснабжения и энергетическому переходу в Европе.
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Кроме этого, участники провели тематическую сессию по теме: «Украинский энергетический сектор — возможности для бизнеса в процессе восстановления». Немецко-украинский энергетический день организован в рамках Немецко-украинского энергетического партнерства по поручению Федерального министерства экономики и защиты климата Германии (BMWK) и Министерства энергетики Украины при поддержке Немецкого энергетического агентства (dena) и GIZ Украина.
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