У Украины и Германии общие цели развития энергосектора: «зеленый» переход и усиление устойчивости энергосистемы — Finance.ua

У Украины и Германии общие цели развития энергосектора: «зеленый» переход и усиление устойчивости энергосистемы Сегодня 10:15 — Энергетика

Немецко-украинское энергетическое партнерство важно для восстановления украинского энергосектора и его будущего развития на основе «зеленого» перехода.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Читайте также Германия передаст Украине 30 автовышек для нужд облэнерго

Демченков подчеркнул, что энергетика стала второй линией фронта в войне с россией, и ситуация на этом участке борьбы обостряется именно в зимний период. По словам замминистра, вызовами этой зимы для украинской энергетики будет наличие достаточных мощностей генерации и передачи. обороны для защиты объектов энергетики Необходимо большее оборудование для быстрых ремонтов и возобновление энергоснабжения после обстрелов. Необходимы также меры по разминированию, без которого энергетики не могут возвращать свет и тепло на деоккупированных территориях", — отметил он.

Ярослав Демченков поблагодарил Германию за помощь украинскому энергосектору и отметил важное значение углубления энергетического партнерства между странами в процессе восстановления и восстановления.

«У нас есть четкое понимание, каким будет будущее украинской энергетики — после восстановления она станет более устойчивой, зеленой, и мы ускорим „зеленый“ переход. Мы не вернемся к устаревшим технологиям производства электроэнергии», — подчеркнул замминистра. Во время панельной дискуссии участники обсуждали шаги взаимодействия между странами — от немедленных мер до долгосрочного энергетического перехода в Украине. Кроме того, спикеры рассмотрели, как Украина, невзирая на войну, может способствовать безопасности энергоснабжения и энергетическому переходу в Европе.

Читайте также Тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября

Кроме этого, участники провели тематическую сессию по теме: «Украинский энергетический сектор — возможности для бизнеса в процессе восстановления». Немецко-украинский энергетический день организован в рамках Немецко-украинского энергетического партнерства по поручению Федерального министерства экономики и защиты климата Германии (BMWK) и Министерства энергетики Украины при поддержке Немецкого энергетического агентства (dena) и GIZ Украина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.