Германия передаст Украине 30 автовышек для нужд облэнерго — Finance.ua
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Германия передаст Украине 30 автовышек для нужд облэнерго

Энергетика
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Немецкие партнеры передадут Украине партию ремонтных машин — 30 автовышек для нужд операторов системы распределения электроэнергии.
«Мы благодарим немецких партнеров за эту помощь. Она чрезвычайно важна для поддержки энергетиков, работающих на местах и ​​ежедневно восстанавливающих сети, которые являются постоянными целями атак российских террористов», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Эта помощь осуществляется в рамках благотворительной кампании Немецко-Украинского энергетического партнерства при поддержке GIZ Ukraine. Кампания финансируется Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии (BMWK).
На сегодняшний день Германия внесла наибольший вклад в Фонд энергетической поддержки Украины, который составляет около 130 млн евро. Кроме этого, по состоянию на октябрь 2023 года из Германии в Украину поступило 95 грузов гуманитарной помощи общим весом более 1,5 тыс. тонн, в том числе 284 силовых трансформатора, 63 генератора, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и другое необходимое энергосектору оборудования.
По материалам:
Finance.ua
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