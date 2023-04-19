У Украины есть четкий план действий, чтобы не пришлось печатать деньги — Finance.ua

У Украины есть четкий план действий, чтобы не пришлось печатать деньги Сегодня 09:12 — Казна и Политика

У Украины есть четкий план действий, чтобы не пришлось печатать деньги

У Украины и международных доноров есть четкий план того, как обеспечить финансовую стабильность в Украине в этом году, избежать печати денег для финансирования бюджета.

Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал в интервью «Голосу Америки»

Глава НБУ говорит, что помощь международных партнеров четко определена, а источники — понятны. Это, уверен чиновник, позволит Украине обеспечить финансовую стабильность, пройти этот период без печати денег для бюджета.

Читайте также В прошлом году Нацбанк напечатал 400 млрд грн: была ли альтернатива и что будет в 2023 году

Пышный отметил: если в прошлом году Украина нуждалась в $32 млрд для балансировки бюджета, в этом году потребность — $40 млрд.

Более 20 млрд долларов бюджетной поддержки для Украины поступают из США. В пятницу США заявили о намерении предоставить Украине дополнительные $4,9 млрд для бюджетной поддержки. Средства будут доступны в сентябре. Соединенные Штаты уже предоставили Украине $18 млрд бюджетной поддержки через механизм Всемирного банка. В общей сложности через учреждение в поддержку Украины в этом году было перечислено более $20 млрд.

В отличие от прошлого года Украина получила заверения от доноров относительно ритмичного финансирования, говорит Пышный.

В прошлом году, после начала полномасштабной агрессии России против Украины, хотя поддержка доноров была значительной, из-за задержек с поступлениями, Нацбанк вынужден был печатать средства, чтобы наполнить бюджет. Такое финансирование «токсично», отмечает Пышный.

«Это экстренные вещи, и они очень опасны. Они имеют свою цену. И мы все согласились с тем, что в этом году мы сделаем все необходимое, а есть четкий план действий, согласованный на уровне правительства, Национального банка, Министерства финансов, для того, чтобы избежать эмиссионного финансирования. Ну и, конечно, это обеспечит ритмичное и достаточное поступление международной финансовой помощи», — говорит чиновник.

Пышный указывает, что именно независимость НБУ от эмиссионного финансирования является преимуществом. «Функционирующая устойчивая банковская система — независимый Национальный банк — это наше преимущество в этой войне», — говорит он.

"Независимость Национального банка — это та цель, и ресурс, благодаря которому удается создавать круг доверия, вести очень конструктивные, непростые переговоры и достигать в этих переговорах результата. Это то, что лежит в основе тех же договоренностей с Международным валютным фондом, — отмечает Пышный.

Он добавляет: «В рамках меморандума (с МВФ. — Ред.) мы договорились о шагах, которые позволят Украине отказаться от эмиссионного финансирования. С этим согласилось правительство. С этим согласились Президент, министр финансов и, конечно, Национальный банк. Мы будем принимать меры для того, чтобы и дальше обеспечивать финансовую стабильность и никоим образом не ставить под сомнение независимость. Меморандум предусматривает, что Украина получит необходимую поддержку для финансовой стабильности, внешней стабильности, налоговой, бюджетной, ценовой. Для того чтобы усилить ее состоятельность на пути к победе. И, кстати, слово „победа“ находится в меморандуме с Международным валютным фондом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Голос Америки По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.