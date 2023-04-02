В прошлом году Нацбанк напечатал 400 млрд грн: была ли альтернатива и что будет в 2023 году — Finance.ua

В прошлом году Нацбанк напечатал 400 млрд грн: была ли альтернатива и что будет в 2023 году Сегодня 13:27 — Казна и Политика

В прошлом году Нацбанк напечатал 400 млрд грн: была ли альтернатива и что будет в 2023 году

В связи с полномасштабной войной в Украине Нацбанку пришлось за прошлый год напечатать 400 млрд грн. Печать денег НБУ была необходимым и правильным шагом на тот момент.

Об этом в эфире марафона «Единые новости» на телеканале «Мы-Украина» рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

«Других вариантов не было, если мы говорим о прошлом годе. НБУ напечатал в прошлом году, выкупив облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 400 млрд грн. Надо отметить, что до войны у нас была такая норма, которая запрещала Нацбанку выкупать напрямую ОВГЗ, давая деньги бюджету для финансирования госрасходов. Но все мы помним о том, что было в феврале, марте, апреле и в течение сложного года. Поэтому были внесены изменения в Закон Украины о Национальном банке и НБУ, начиная с марта ежемесячно выкупал ту или иную сумму», — отметил он.

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Фурман рассказал, что наибольшую сумму НБУ выкупил в июне — 100 млн грн.

В то время печать денег НБУ была правильным решением, однако со второго полугодия 2022 года регулятор начал говорить, что Минфину необходимо искать другие источники финансирования государственных расходов.

«И когда формировался госбюджет-2023, там уже звучали заявления, что НБУ не будет участвовать в монетизации бюджетных расходов. Это огромный плюс для всех: для украинской гривны (будет более стабильной») и для инфляции (будет уменьшаться)", — добавил Фурман.

Он добавил, что дефицит госбюджета в настоящее время составляет более 40 млрд долларов.

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Напомним, на днях глава НБУ Андрей Пышный в интервью FT рассказал, что регулятор отказывается от печати средств для покрытия госрасходов. Он рассказал, что прошлогодняя практика создала опасность украинской макрофинансовой стабильности.

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