У Трампа рассматривают подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У Трампа рассматривают подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT

Финтех и Карты
24
У Трампа рассматривают подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT
У Трампа рассматривают подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от дальнейших действий российских властей.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос, приемлемы ли США условия, выдвигаемые россией для перемирия в Черном море, Бессент подчеркнул, что все требования рф «находятся на рассмотрении».
Читайте также
«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Дональд Трамп, по моему мнению, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах», — подчеркнул министр финансов США.
В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что условия россии относительно договоренности о режиме тишины в Черном море включают снятие европейских санкций.
Читайте также
«Очевидно, что после нашей встречи россияне детализировали ряд условий, которые они хотят видеть выполненными для того, чтобы двигаться дальше. Некоторые из них касаются санкций, которые ввел не Вашингтон, а Европейский Союз. Поэтому сейчас мы собираем информацию. Мы проанализируем предложения, чтобы лучше понять, что именно хочет россия в обмен на перемирие», — уточнил Рубио.
Он добавил, что потом российскую позицию представят Трампу, который должен принять решение о дальнейших шагах Соединенных Штатов.
Напомним, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против россии, поскольку Трамп стремится возобновить связи с москвой и остановить войну в Украине.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems