У Трампа рассматривают подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT — Finance.ua

У Трампа рассматривают подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT Сегодня 10:30 — Финтех и Карты

У Трампа рассматривают подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от дальнейших действий российских властей.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос, приемлемы ли США условия, выдвигаемые россией для перемирия в Черном море, Бессент подчеркнул, что все требования рф «находятся на рассмотрении».

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«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Дональд Трамп, по моему мнению, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах», — подчеркнул министр финансов США.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио заявил , что условия россии относительно договоренности о режиме тишины в Черном море включают снятие европейских санкций.

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«Очевидно, что после нашей встречи россияне детализировали ряд условий, которые они хотят видеть выполненными для того, чтобы двигаться дальше. Некоторые из них касаются санкций, которые ввел не Вашингтон, а Европейский Союз. Поэтому сейчас мы собираем информацию. Мы проанализируем предложения, чтобы лучше понять, что именно хочет россия в обмен на перемирие», — уточнил Рубио.

Он добавил, что потом российскую позицию представят Трампу, который должен принять решение о дальнейших шагах Соединенных Штатов.

Напомним, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против россии, поскольку Трамп стремится возобновить связи с москвой и остановить войну в Украине.

Діло По материалам:

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