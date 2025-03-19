ЕС отключил от SWIFT еще 11 российских банков — Finance.ua

ЕС отключил от SWIFT еще 11 российских банков Сегодня 10:44 — Финтех и Карты

ЕС отключил от SWIFT еще 11 российских банков

Евросоюз 17 марта отключил 11 российских банков и две небанковские кредитные организации от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Речь идет о таких финучреждениях: «Ак Барс», «Уралсиб», «Синара», «Точка», НРБанк, Росексимбанк, Примсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбизнесбанк, «Кубань-кредит», Мирбизнесбанк, а также небанковских организациях «Платежный конструктор» и «Петербургский расчетный центр».

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«Целесообразно распространить ограничительные меры в отношении <…> услуг по обмену финансовыми сообщениями на определенные российские кредитные организации или организации, являющиеся подписчиками услуг по обмену финансовыми сообщениями, или российские дочерние компании кредитных организаций третьих стран, которые имеют значение для российской финансовой и банковской системы и являются либо крупными и важными региональными банками, которые, следовательно, содействуют региональным и федеральным финансам и бизнесу, либо банками, которые содействуют значительным трансграничным платежам», — указано в документе.

Ограничения вводятся в рамках 16-го пакета санкций ЕС, согласованного в феврале 2025 года.

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Под ограничения попали банки, способствовавшие обходу санкций.

Банки используют SWIFT для проведения международных расчетов, поэтому отключение от этой системы может усложнить трансграничные переводы.

Фінансовий клуб По материалам:

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