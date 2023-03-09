У россии не хватает денег на зарплаты бюджетникам: долг вырос на 1400% — Finance.ua

У россии не хватает денег на зарплаты бюджетникам: долг вырос на 1400% Сегодня 19:32 — Мир

У россии не хватает денег на зарплаты бюджетникам: долг вырос на 1400%

В россии из-за бюджетного кризиса массово не выплачивают зарплаты бюджетникам. Задолженность в феврале 2023 года подскочила на 1400%.

Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на доклад росстата «О социально-экономическом положении страны».

По состоянию на 1 марта совокупный объем зарплатных долгов перед бюджетниками достиг 152 млн рублей (2 млн долларов), хотя еще в январе это было 10 млн, а к концу декабря задолженность была нулевой.

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Количество работников, которым задерживают выплаты, достигло 18,9 тысячи и за один месяц возросло более чем вдвое. В прошлом году размер долгов по зарплате перед бюджетниками колебался в пределах 1-15 млн рублей. Таким образом, даже по сравнению с худшими показателями первого года войны задолженность подскочила в 10 раз.

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С проблемами массово столкнулись учителя, вытекает из данных росстата. Долги перед педагогами за февраль выросли в 12 раз — до 162 млн рублей. Из этой суммы 146 млн рублей задолжали бюджеты регионов, 4 млн — местные бюджеты и 2 млн — федеральная казна.

Задолженность по зарплате перед врачами выросла на существенные 37% за месяц, хотя ее совокупный размер пока мизерный — всего 0,6 млн рублей.

Прошлый год 50 из 85 субъектов рф закрыли с «дырами» в бюджетах на общую сумму 446,8 млрд рублей (5,91 млрд долларов). При этом 14 регионов провалили план сбора налогов, а в 12 столкнулись с падением доходов. Это прежде всего те субъекты, ведущие компании-налогоплательщики, которые попали под западные санкции (Липецкая, Челябинская, Мурманская области, Красноярский край и другие), отмечает Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

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Обозреватель По материалам:

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