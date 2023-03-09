Война против Украины будет иметь разрушительные последствия для экономики россии — глава МВФ — Finance.ua
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Война против Украины будет иметь разрушительные последствия для экономики россии — глава МВФ

Мир
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Война против Украины будет иметь разрушительные последствия для экономики россии — глава МВФ
Война против Украины будет иметь разрушительные последствия для экономики россии — глава МВФ
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что из-за войны в Украине экономические перспективы россии после 2023 года «весьма разрушительны».
Об этом она заявила в интервью CNN.
«Если взять наши прогнозы на среднесрочную перспективу, они означают, что экономика россии сократится по меньшей мере на 7%», — сказала Георгиева.
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По ее словам, российская экономика со временем пострадает из-за эмиграции работников и прекращения доступа к технологиям. Также введенные из-за развязанной кремлем войны против Украины санкции в отношении энергетической промышленности рф принесут убытки.
«В этом году мы думаем о том, что россии удалось направить часть своих продаж нефти за пределы рынков Европейского Союза», — сказала глава МВФ, имея в виду перенаправление россией поставок сырой нефти в Китай и Индию.
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По ее мнению, это не окажет длительного влияния на российскую экономику.
«Мы не видим, чтобы россия получала какую-то выгоду от того, что она натворила Украине и себе», — подчеркнула глава МВФ.
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Отмечается, что после недавнего запрета ЕС на импорт российской сырой нефти и перевозимых по морю нефтепродуктов в экономике рф появились признаки напряжения. В понедельник российское правительство сообщило о дефиците бюджета в 2,58 триллиона рублей (34 миллиарда долларов) за январь и февраль по сравнению с профицитом в 415 миллиардов (5,5 миллиарда долларов) рублей за тот же период 2022 года. Доходы от нефти и газа упали на 46% по сравнению с прошлым годом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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