Война против Украины будет иметь разрушительные последствия для экономики россии — глава МВФ Сегодня 07:19 — Мир

Война против Украины будет иметь разрушительные последствия для экономики россии — глава МВФ

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что из-за войны в Украине экономические перспективы россии после 2023 года «весьма разрушительны».

Об этом она заявила в интервью CNN

«Если взять наши прогнозы на среднесрочную перспективу, они означают, что экономика россии сократится по меньшей мере на 7%», — сказала Георгиева.

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По ее словам, российская экономика со временем пострадает из-за эмиграции работников и прекращения доступа к технологиям. Также введенные из-за развязанной кремлем войны против Украины санкции в отношении энергетической промышленности рф принесут убытки.

«В этом году мы думаем о том, что россии удалось направить часть своих продаж нефти за пределы рынков Европейского Союза», — сказала глава МВФ, имея в виду перенаправление россией поставок сырой нефти в Китай и Индию.

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По ее мнению, это не окажет длительного влияния на российскую экономику.

«Мы не видим, чтобы россия получала какую-то выгоду от того, что она натворила Украине и себе», — подчеркнула глава МВФ.

Отмечается, что после недавнего запрета ЕС на импорт российской сырой нефти и перевозимых по морю нефтепродуктов в экономике рф появились признаки напряжения. В понедельник российское правительство сообщило о дефиците бюджета в 2,58 триллиона рублей (34 миллиарда долларов) за январь и февраль по сравнению с профицитом в 415 миллиардов (5,5 миллиарда долларов) рублей за тот же период 2022 года. Доходы от нефти и газа упали на 46% по сравнению с прошлым годом.

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Укрінформ По материалам:

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