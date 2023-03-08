Торговля Китая с россией выросла двузначными темпами в январе-феврале — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Торговля Китая с россией выросла двузначными темпами в январе-феврале

48
Экспорт и импорт Китая с россией в январе-феврале вырос двузначными темпами по сравнению с предыдущим годом — Китай накануне заявил, что должен развивать отношения со своим северным соседом «во все более турбулентном мире».
Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайские таможенные данные.
Так, китайский экспорт в рф подскочил на 19,8% за первые два месяца 2023 года, достигнув 15 млрд долларов, тогда как спрос со стороны других рынков сократился.
Импорт из россии вырос на 31,3% — до 18,65 млрд долларов.
«Это привело к тому, что дефицит торгового баланса второй крупнейшей экономики мира с россией составил около 3,6 млрд долларов», — говорится в сообщении.
Ранее Reuters писало, что морской импорт российской нефти в Китай в текущем месяце достигнет рекорда после того, как нефтеперерабатывающие заводы воспользовались низкими ценами, поскольку внутренний спрос на топливо возобновился после снятия жестких COVID-ограничений.
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил на пресс-конференции в кулуарах ежегодной парламентской сессии в Пекине во вторник, что Китай должен развивать свои отношения с россией, поскольку мир становится все более турбулентным.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что Китай и россия откажутся от доллара США и евро для двусторонней торговли, министр сказал, что страны должны использовать любую валюту, эффективную, безопасную и надежную.
«Валюты не должны быть козырем для односторонних санкций, а тем более прикрытием для запугивания или принуждения», — сказал он.
Торговля Китая с россией достигла рекордного уровня в 2022 году, когда западные страны ввели санкции против рф из-за ее вторжения в Украину, напоминает Reuters.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.