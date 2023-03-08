Торговля Китая с россией выросла двузначными темпами в январе-феврале — Finance.ua

Торговля Китая с россией выросла двузначными темпами в январе-феврале Сегодня 08:34

Экспорт и импорт Китая с россией в январе-феврале вырос двузначными темпами по сравнению с предыдущим годом — Китай накануне заявил, что должен развивать отношения со своим северным соседом «во все более турбулентном мире».

Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайские таможенные данные.

Так, китайский экспорт в рф подскочил на 19,8% за первые два месяца 2023 года, достигнув 15 млрд долларов, тогда как спрос со стороны других рынков сократился.

Импорт из россии вырос на 31,3% — до 18,65 млрд долларов.

«Это привело к тому, что дефицит торгового баланса второй крупнейшей экономики мира с россией составил около 3,6 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Ранее Reuters писало, что морской импорт российской нефти в Китай в текущем месяце достигнет рекорда после того, как нефтеперерабатывающие заводы воспользовались низкими ценами, поскольку внутренний спрос на топливо возобновился после снятия жестких COVID-ограничений.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил на пресс-конференции в кулуарах ежегодной парламентской сессии в Пекине во вторник, что Китай должен развивать свои отношения с россией, поскольку мир становится все более турбулентным.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что Китай и россия откажутся от доллара США и евро для двусторонней торговли, министр сказал, что страны должны использовать любую валюту, эффективную, безопасную и надежную.

«Валюты не должны быть козырем для односторонних санкций, а тем более прикрытием для запугивания или принуждения», — сказал он.

Торговля Китая с россией достигла рекордного уровня в 2022 году, когда западные страны ввели санкции против рф из-за ее вторжения в Украину, напоминает Reuters.

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Економічна Правда По материалам:

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