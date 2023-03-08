Экспорт из ЕС в россию упал до 11-летнего минимума — Finance.ua

Экспорт из ЕС в россию упал до 11-летнего минимума Сегодня 07:45 — Мир

Экспорт из ЕС в россию упал до 11-летнего минимума

Европейский Союз в прошлом году сократил экспорт товаров в россию более чем на треть — до минимума с 2012 года.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Экспорт товаров из ЕС в россию составил 55,2 миллиарда евро, снизившись за год на 38%.

В Евростате отмечают, что больше всего упал экспорт оборудования и транспортных средств — на 59%, других промышленных товаров — на 39%. В центробанке рф заявили, что это явилось серьезной проблемой для российского бизнеса.

В то же время экспорт еды и напитков остался неизменным.

В то же время импорт из россии в ЕС за 2022 год составил 203,4 млрд евро. Таким образом, за год он увеличился на 24% и достиг максимального значения (в 2012 году составил 203,6 млрд евро).

Больше всего увеличился импорт энергоносителей — на 42%. Причина этого в том, что накануне нефтяных санкций страны Евросоюза резко нарастили поставки нефти, значительно возрос импорт российского сжиженного газа.

По сравнению с мартом 2022 в декабре, когда начали действовать нефтяные санкции, совокупный импорт из россии сразу сократился на 53%.

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Радіо Свобода По материалам:

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