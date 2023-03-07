У россии деньги заканчиваются быстрее, чем ожидали — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У россии деньги заканчиваются быстрее, чем ожидали

0
Ситуация с деньгами у Кремля быстро ухудшается. За январь и февраль российское правительство почти полностью выполнило годовой план по дефициту государственного бюджета.
Об этом свидетельствует мартовский отчет Министерства финансов россии.
Так, по итогам января-февраля доходы федерального бюджета составили 3,16 трлн руб., что на четверть ниже показателей за тот же период в прошлом году. Это стало результатом сокращения нефтегазовых доходов на 46% по сравнению с прошлым годом. Ненефтегазовые доходы снизились на 9% год к году.
В то же время расходы российского бюджета по сравнению с 2022 годом выросли на 52% и по итогам первых двух месяцев составили более 5,7 трлн руб.
Таким образом, дефицит бюджета по итогам всего двух первых месяцев текущего года достиг 2,58 трлн руб. Это 90% от плана на весь текущий год — 2,925 трлн руб.
При этом российский Минфин уверяет, что сможет остаться в рамках планируемого дефицита по итогам года. Опережающие темпы его исчерпания в начале года министерство объясняет тем, что пришлось провести много срочных авансовых расходов.

Ситуация в российской экономике

По мнению российского олигарха Олега Дерипаски, выстроенная путиным модель «государственного капитализма» в россии потерпела крах. Уже в следующем году российское государство останется без денег.
В годовщину российского вторжения в Украину произошло рекордное падение национальной валюты россии. На торгах 24 февраля российская валюта упала до отметки в 75,6 рубля за доллар, что является максимальным показателем с апреля 2022 года.
Стремясь обойти западные санкции, россия активизировала торговлю со странами Азии и Африки. Однако в некоторых случаях это приводит только к новым проблемам. Россияне продали много нефти в Индию за местные рупии. Но выяснилось, что потратить эти деньги можно только в самой Индии, а импортировать оттуда особо-то и нечего.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.