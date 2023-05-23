У "Дії" появилась услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения: инструкция
Теперь в «Дії» можно заменить водительское удостоверение в несколько кликов. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Сегодня услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в Дії. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
«С запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины», — сказано в сообщении.
В каких ситуациях нужно обменять водительские права:
- истек срок действия имеющегося у водителя документа;
- надписи на бланке затерлись и не читаются;
- водитель изменил личные данные (фамилию, имя, отчество, пол);
- по желанию владельца заменить старое удостоверение новое.
В каких ситуациях нужно восстановить водительское удостоверение:
- водительское удостоверение было утрачено или уничтожено;
- документ похитили
и т. д.
Напомним, что Кабинет министров Украины еще в марте 2022 года расширил возможности использования просроченного водительского удостоверения в связи с введением военного положения. То есть, водитель допускается к управлению транспортными средствами при наличии у него водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, срок действия которого истек.
Также на время действия военного положения в Украине для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не обязательна. Графа о группе крови водителя может оставаться незаполненной сейчас — это не влияет на действие документа. Именно поэтому при заказе услуги в Дії нет графы, куда нужно прикрепить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.
Как подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в Дії:
- перейдите в меню «Услуги» и нажмите «Замена водительского удостоверения» или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите «Заменить удостоверение»;
- выберите причину замены документа;
- подтвердите или укажите место регистрации;
- выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);
- выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ;
- подтвердите или укажите ваши контактные данные;
- подпишите заявление;
- оплатите услугу.
После подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения в течение 10 мин следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.
«И все — следите за статусом заявки и после изготовления направляйтесь в избранный сервисный центр МВД, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. Или просто подождите, когда Дія пришлет push-сообщение о готовности Е-удостоверения», — добавили в МВД.
Обмен Е-удостоверение на обычное пластиковое водительское удостоверение с его отражением также в Дії и Электронном кабинете водителя происходит так же, как и обмен обычного на обычное.
Е-удостоверение имеет свои серии и номера, как и бланки физических водительских удостоверений, к которым все привыкли. Украинские водители получили дополнительную опцию в использовании электронных документов. Можно не платить стоимость бланковой продукции.
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