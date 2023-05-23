У &quot;Дії&quot; появилась услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения: инструкция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У "Дії" появилась услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения: инструкция

Личные финансы
23
У &quot;Дії&quot; появилась услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения: инструкция
У "Дії" появилась услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения: инструкция
Теперь в «Дії» можно заменить водительское удостоверение в несколько кликов. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Сегодня услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в Дії. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
Читайте также
«С запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины», — сказано в сообщении.
В каких ситуациях нужно обменять водительские права:
  • истек срок действия имеющегося у водителя документа;
  • надписи на бланке затерлись и не читаются;
  • водитель изменил личные данные (фамилию, имя, отчество, пол);
  • по желанию владельца заменить старое удостоверение новое.
В каких ситуациях нужно восстановить водительское удостоверение:
  • водительское удостоверение было утрачено или уничтожено;
  • документ похитили и т. д.
Напомним, что Кабинет министров Украины еще в марте 2022 года расширил возможности использования просроченного водительского удостоверения в связи с введением военного положения. То есть, водитель допускается к управлению транспортными средствами при наличии у него водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, срок действия которого истек.
Место для вашей рекламы
Также на время действия военного положения в Украине для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не обязательна. Графа о группе крови водителя может оставаться незаполненной сейчас — это не влияет на действие документа. Именно поэтому при заказе услуги в Дії нет графы, куда нужно прикрепить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.
Как подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в Дії:
  • перейдите в меню «Услуги» и нажмите «Замена водительского удостоверения» или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите «Заменить удостоверение»;
  • выберите причину замены документа;
  • подтвердите или укажите место регистрации;
  • выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);
  • выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ;
  • подтвердите или укажите ваши контактные данные;
  • подпишите заявление;
  • оплатите услугу.
После подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения в течение 10 мин следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.
«И все — следите за статусом заявки и после изготовления направляйтесь в избранный сервисный центр МВД, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. Или просто подождите, когда Дія пришлет push-сообщение о готовности Е-удостоверения», — добавили в МВД.
Читайте также
Обмен Е-удостоверение на обычное пластиковое водительское удостоверение с его отражением также в Дії и Электронном кабинете водителя происходит так же, как и обмен обычного на обычное.
Е-удостоверение имеет свои серии и номера, как и бланки физических водительских удостоверений, к которым все привыкли. Украинские водители получили дополнительную опцию в использовании электронных документов. Можно не платить стоимость бланковой продукции.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.