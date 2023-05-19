В МВД предупредили о замене водительских удостоверений в Украине — Finance.ua

В МВД предупредили о замене водительских удостоверений в Украине Сегодня 19:00 — Личные финансы

В МВД предупредили о замене водительских удостоверений в Украине

Недавно Министерство внутренних дел Украины обратилось с предупреждением к водителям по всей стране, отметив необходимость замены определенных типов водительских удостоверений на обновленные версии.

Согласно сообщению Центра предоставления первичных сервисных услуг МВД, водительское удостоверение установленного образца, срок действия которого составляет два года, подлежит замене по истечении срока его действия, начиная со следующего дня после окончания двухлетнего периода.

В случае введения военного положения водители, желающие заменить удостоверение, должны будут предоставить паспорт, налоговый код и старое водительское удостоверение, срок действия которого истек. Однако, если за время действия временного удостоверения водитель не накопил более двух штрафов, повторно подавать вышеуказанные документы не требуется, а новое удостоверение будет выдано без каких-либо осложнений.

Ранее процесс получения новой лицензии предусматривал предоставление медицинской справки установленного образца. Однако это требование временно упразднено в связи с действующим военным положением. Таким образом, процесс получения нового удостоверения значительно упростился для водителей.

Если водитель еще не успел обменять свое временное удостоверение на новое, он может продолжать пользоваться им до отмены военного положения.

Кроме того, важно отметить, что удостоверение, срок действия которого истек, остается юридически действительным на территории Украины.

Важно подчеркнуть, что обмен водительских удостоверений относится исключительно к определенным типам удостоверений и не распространяется на всех водителей. Рекомендуем водителям обратиться в местные сервисные центры, чтобы выяснить, нужно ли им проходить процедуру обмена удостоверений.

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В завершение, Министерство внутренних дел Украины призывает водителей помнить о необходимости замены определенных типов водительских удостоверений на удостоверение обновленного образца. Отмена требования медицинской справки на период военного положения упростила процесс получения новых удостоверений. Важно, чтобы водители были хорошо проинформированы об этих изменениях для обеспечения плавного перехода и избегания любых потенциальных осложнений с их удостоверениями.

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Avtosota По материалам:

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