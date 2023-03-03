Украинцы смогут обменять водительские права еще в одной стране — Finance.ua

Украинцы смогут обменять водительские права еще в одной стране Сегодня 15:34 — Личные финансы

Украинцы смогут обменять водительские права еще в одной стране

Услугу обмена начали предоставлять в мобильно-технических комплексах ГП «Документ» в Словакии. Со 2 марта услуга обмена национального водительского удостоверения на такое же украинское предоставляется в Братиславе.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

По состоянию на сейчас обмен водительского удостоверения можно осуществить также в Польше и Чехии. Таким образом, это уже третья страна, где можно обменять просроченное национальное водительское или старое на новое или в случае изменения анкетных данных — фамилии, имени, отчества.

Адрес, по которому работают мобильные программно-технические комплексы ГП «Документ»: Братислава, 821-09, Mlynské nivy 5A (территория автостанции −1 этаж ТЦ «Nivy centrum»).

Следует искать брендированные белые бусы «Паспортного сервиса». С адресами всех центров ГП «Документ», предоставляющих услуги, в том числе в шести европейских городах за рубежом, можно ознакомиться на официальном сайте . Прием граждан осуществляется как по предварительной записи, так и в порядке «живой» очереди.

График работы мобильных программно-технических комплексов в Братиславе: понедельник — суббота с 9:00 до 18:00 по местному времени; воскресенье — выходной. Обмен водительских удостоверений возможно осуществить во вторник — пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:45 по местному времени; воскресенье и понедельник — выходные.

Что еще стоит знать об обмене водительского удостоверения в Братиславе?

Услуга обмена водительского удостоверения предоставляется, когда у человека есть физический документ и он оставляет его сотруднику ГП «Документ». За рубежом пока не предоставляется услуга восстановления украинского водительского удостоверения в случае утери или кражи. Но такую услугу можно получить на территории Украины в 148 сервисных центрах МВД или заказать через электронный кабинет водителя.

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Для получения услуги водительского обмена необходимо представить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то также предоставляется выписка о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика — «идентификационный код»;

имеющееся удостоверение водителя, подлежащее обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения таких данных.

Алгоритм обмена украинского водительского удостоверения на украинское в Словакии: лицо обращается в ГП «Документ» и предоставляет полный пакет документов, его фотографируют и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения, отправляют заявку в Украину, где ее рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае успешного рассмотрения заявки, то есть одобрения процедуры обмена водительского удостоверения, в Братиславе отпечатывают на специальном бланке новый документ для лица, а старый изымают.

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