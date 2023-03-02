В ЕС предлагают перевести водительские права в цифровой формат — Finance.ua

В ЕС предлагают перевести водительские права в цифровой формат Сегодня 19:02 — Личные финансы

В ЕС предлагают перевести водительские права в цифровой формат

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян представила так называемый пакет по безопасности на дорогах, предложения к новым регуляторным правилам ЕС, которые должны уменьшить количество ДТП на европейских автомобильных путях.

Об этом она рассказала в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания коллегии Европейской Комиссии.

«Многие из вас, наверное, имеют водительские права в ваших кошельках. Новые правила превратят этот кусок пластика в историю. Мы хотим, чтобы ЕС перешел на цифровые водительские права, которые будут работать через все границы в Европейском Союзе», — сказала еврокомиссар.

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Она отметила, что уже в скором будущем водительское удостоверение будет в электронном виде в телефоне или в любом другом цифровом устройстве владельца, хотя при желании можно будет получить и «физические» водительские права.

Новые регуляторные правила предлагают также более жесткие правила получения водительского удостоверения. В частности, во время обязательных водительских экзаменов большее внимание будет уделяться реагированию водителя на новые факторы риска на дорогах, включая поведение других участников движения и учет новых форм мобильности граждан.

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Новые правила снизят возрастной «порог» для получения водительских прав до 17 лет. Молодежи планируют разрешить «вождение в сопровождении» для овладения профессиональными водительскими навыками, в том числе, за рулем грузовиков. Самостоятельно управлять транспортным средством по-прежнему они смогут с 18 лет. При этом для этой категории молодых водителей устанавливается испытательный период по крайней мере в два года, в течение которых будет существовать правило нулевой толерантности к употреблению алкоголя за рулем.

По замыслу Еврокомиссии, снижение возраста для получения водительских прав должно стимулировать интерес молодежи к получению профессии водителя — категории рабочих, которых сейчас не хватает на европейском рынке труда.

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Предложения Еврокомиссии также охватывают трансграничное сотрудничество в рамках разных стран ЕС по привлечению к ответственности водителей, нарушающих правила безопасности, включая уплату компенсаций, взысканий и других административных наказаний.

Также предполагается, что в случае аннулирования водительских прав в одной из стран ЕС, лицо не сможет получить водительское удостоверение в какой-либо другой стране ЕС.

Объявленные предложения по правовой процедуре будут переданы на рассмотрение Европейского Парламента и Совета ЕС для принятия.

Справка Finance.ua:

украинцы в Польше, не имеющие водительского удостоверения, могут его сделать;

законодательство Австрии обязывает украинцев, находящихся в стране более года, регистрировать собственные автомобили. В то же время есть способ избежать регистрации. Рассказываем о нем и важных правилах для водителей;

с 2023 года в Украине начинает действовать обновленный алгоритм получения первого водительского удостоверения. Он состоит из пяти шагов и охватывает теоретическую и практическую подготовку, а также сдачу трех экзаменов.

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Укрінформ По материалам:

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