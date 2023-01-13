Для водителей расширили спектр услуг, которые можно получить онлайн — Finance.ua

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Для водителей расширили спектр услуг, которые можно получить онлайн

Личные финансы
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Для водителей расширили спектр услуг, которые можно получить онлайн
Для водителей расширили спектр услуг, которые можно получить онлайн
С 12 января в Электронном кабинете водителя можно оплатить продление хранения номерных знаков без личного визита в сервисный центр МВД, где они находятся.
Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.
Ответственное хранение номерных знаков — это удобная услуга для тех, кто хочет перезакрепить свои номерные знаки после продажи авто на другое транспортное средство. Их можно оставлять на хранении для дальнейшего закрепления за новым своим транспортным средством или автомобилем другого из супругов, дочери, сына, родителей. Услуга предоставляется территориальным сервисным центром МВД.
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Ранее оплату за продление можно было подтвердить лично или через уполномоченного представителя. Но только оффлайн.
«Поскольку многие автовладельцы, оставившие номерные знаки для хранения, не имеют возможности лично обратиться в сервисный центр МВД для продления срока такого хранения, был разработан сервис онлайн оплаты», — рассказал Рудык.

Как оставить номерные знаки на хранение

При перерегистрации транспортного средства (например, при заключении договора купли-продажи в сервисном центре МВД), сообщите администратору сервисного центра МВД, что хотите сохранить номерной знак государственной регистрации для следующего автомобиля.
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Стоимость за сутки хранения составляет 10,8 грн. Срок такого хранения определяет клиент, заказывающий услугу.

Как продлить платное хранение номерных знаков

Продлить срок хранения номерных знаков можно онлайн или оффлайн. Оплата за продление хранения должна пройти не позднее истечения срока хранения номерного знака.
В Электронном кабинете водителя доступен сервис продления хранения. Следует авторизироваться, выбрать эту услугу среди электронных услуг, определиться со сроком продления хранения и оплатить. Сервисный центр МВД получает информацию о продлении хранения номерных знаков автоматически.
Раньше для продления срока хранения нужно было только лично или через доверенное лицо обратиться в конкретный сервисный центр МВД, где номерные знаки хранятся. То есть опция была доступна исключительно оффлайн.
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В таком формате услуга продолжает предоставляться. Для продления срока хранения необходимо предоставить квитанцию об оплате услуги в территориальный сервисный центр МВД. При этом талон предварительной записи брать не нужно.
Передача номерных знаков, которые находятся на ответственном хранении, в другие территориальные сервисные центры МВД не предусмотрена законодательством.
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На момент действия военного положения в Украине уничтожение номерных знаков, которые находятся на платном хранении, не проводится. Это означает, что плата за их хранение начисляется. Сервисные центры МВД продолжают хранить такие номерные знаки до момента обращения владельца или до отмены правового режима военного положения.

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По материалам:
Finance.ua
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