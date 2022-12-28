МВД представило новые правила получения водительского удостоверения — Finance.ua
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МВД представило новые правила получения водительского удостоверения

Личные финансы
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МВД представило новые правила получения водительского удостоверения
МВД представило новые правила получения водительского удостоверения
В Украине планируют ввести существенные изменения в автошколах для получения водительских прав.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.
«Мы внедряем новейшие технологии в процесс сдачи экзаменов, чтобы они были максимально прозрачными, доступными и эффективными», — заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Что планируют ввести:

1. Планируют сделать верификацию и доступ к классу для сдачи экзаменов.
Так, лицо, сдающее теоретический экзамен, будет заходить в экзаменационный класс, где на входе будет стоять камера. Она будет распознавать лицо кандидата в водители, что позволит направлять лицо на рандомно определенное в Едином государственном реестре МВД рабочее место для сдачи теоретического экзамена.
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Что касается верификации, то в будущем граждане смогут самостоятельно фотографироваться на водительские права. Для этого у каждого сервисного центра МВД будет современное оборудование, которое позволит делать это, а для идентификации лица будет использоваться идентификационный код и id-карта.
2. Теоретический экзамен будете проходить в экзаменационном классе при следующих условиях:
  • Face ID идентификация личности на протяжении всего процесса сдачи;
  • фиксация лица и экрана при отрицательном ответе на экзаменационный вопрос;
  • исключение удаленного доступа к рабочим местам;
  • контроль за поведением человека;
  • видеофиксация процесса сдачи.
Кроме того, планируется вывод web-камер, размещенных на рабочих станциях в классе, на рабочее место экзаменатора. Это позволит контролировать весь процесс онлайн.
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3. Изменится процесс практической сдачи экзаменов.
Автомобили в сервисных центрах МВД будут оснащены видеорегистром с четырьмя камерами — спереди, сзади, две проекции салона, внутренний монитор для контроля ракурса и работы видеорегистратора, сигнализирующие датчики и дублирующие педали.
Также будет рандомный выбор Единым государственным реестром МВД экзаменаторов и маршрута для принятия практического экзамена. Экзаменатор будет иметь электронный check-list, face-id кандидата, возможность распознавания номера транспортного средства, автоматическое поступление результатов сдачи в Единый государственный реестр МВД.
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4. Закупка для сервисных центров МВД транспортных средств со встроенными техническими средствами разных категорий.
То есть теперь будущим водителям не нужно искать для аренды грузовые авто, авто с прицепами, мотоциклы, если их нет в сервисном центре МВД. Теперь все эти транспортные средства там будут, и каждый желающий сможет сдать практический экзамен.

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По материалам:
Finance.ua
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