МВД представило новые правила получения водительского удостоверения — Finance.ua

МВД представило новые правила получения водительского удостоверения Сегодня 10:02 — Личные финансы

МВД представило новые правила получения водительского удостоверения

В Украине планируют ввести существенные изменения в автошколах для получения водительских прав.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.

«Мы внедряем новейшие технологии в процесс сдачи экзаменов, чтобы они были максимально прозрачными, доступными и эффективными», — заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Что планируют ввести:

1. Планируют сделать верификацию и доступ к классу для сдачи экзаменов.

Так, лицо, сдающее теоретический экзамен, будет заходить в экзаменационный класс, где на входе будет стоять камера. Она будет распознавать лицо кандидата в водители, что позволит направлять лицо на рандомно определенное в Едином государственном реестре МВД рабочее место для сдачи теоретического экзамена.

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Что касается верификации, то в будущем граждане смогут самостоятельно фотографироваться на водительские права. Для этого у каждого сервисного центра МВД будет современное оборудование, которое позволит делать это, а для идентификации лица будет использоваться идентификационный код и id-карта.

2. Теоретический экзамен будете проходить в экзаменационном классе при следующих условиях:

Face ID идентификация личности на протяжении всего процесса сдачи;

фиксация лица и экрана при отрицательном ответе на экзаменационный вопрос;

исключение удаленного доступа к рабочим местам;

контроль за поведением человека;

видеофиксация процесса сдачи.

Кроме того, планируется вывод web-камер, размещенных на рабочих станциях в классе, на рабочее место экзаменатора. Это позволит контролировать весь процесс онлайн.

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3. Изменится процесс практической сдачи экзаменов.

Автомобили в сервисных центрах МВД будут оснащены видеорегистром с четырьмя камерами — спереди, сзади, две проекции салона, внутренний монитор для контроля ракурса и работы видеорегистратора, сигнализирующие датчики и дублирующие педали.

Также будет рандомный выбор Единым государственным реестром МВД экзаменаторов и маршрута для принятия практического экзамена. Экзаменатор будет иметь электронный check-list, face-id кандидата, возможность распознавания номера транспортного средства, автоматическое поступление результатов сдачи в Единый государственный реестр МВД.

4. Закупка для сервисных центров МВД транспортных средств со встроенными техническими средствами разных категорий.

То есть теперь будущим водителям не нужно искать для аренды грузовые авто, авто с прицепами, мотоциклы, если их нет в сервисном центре МВД. Теперь все эти транспортные средства там будут, и каждый желающий сможет сдать практический экзамен.

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