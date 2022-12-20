Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей — Finance.ua

Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей Сегодня 15:03 — Личные финансы

Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект № 8285 , которым предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафов с 10 до 15 дней. Также документ предлагает отменить 30-дневный срок, после которого дело передается в исполнительную службу.

Фактически увеличение сроков добровольной оплаты позволит автовладельцам и водителям оплачивать штрафы вовремя. Но самой важной частью является второй аспект.

Теперь, если автовладелец или водитель не уплатят штраф в течение 30 дней с момента вынесения, он передается в исполнительную службу. В законопроекте № 8285 этот срок предлагают отменить вообще. В результате у полиции будет неограниченное время для передачи дела в исполнительную службу.

На практике это означает, что владелец авто или водитель смогут уплатить просроченные штрафы в полиции без обращения в исполнительную службу. Это значительно упростит работу службы и облегчит жизнь автомобилистам.

Справка Finance.ua:

В Украине с 14 декабря изменился порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД. Кроме того, разрешат оформлять водительские права онлайн;

все водительские удостоверения в Украине планируют перевыпустить, а водителей транспортных компаний заставят перевыпускать свои удостоверения каждые пять лет.

Телеканал 24 По материалам:

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