Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей — Finance.ua
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Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей

Личные финансы
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Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей
Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей
В украинском парламенте зарегистрирован законопроект № 8285, которым предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафов с 10 до 15 дней. Также документ предлагает отменить 30-дневный срок, после которого дело передается в исполнительную службу.
Фактически увеличение сроков добровольной оплаты позволит автовладельцам и водителям оплачивать штрафы вовремя. Но самой важной частью является второй аспект.
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Теперь, если автовладелец или водитель не уплатят штраф в течение 30 дней с момента вынесения, он передается в исполнительную службу. В законопроекте № 8285 этот срок предлагают отменить вообще. В результате у полиции будет неограниченное время для передачи дела в исполнительную службу.
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На практике это означает, что владелец авто или водитель смогут уплатить просроченные штрафы в полиции без обращения в исполнительную службу. Это значительно упростит работу службы и облегчит жизнь автомобилистам.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 14 декабря изменился порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД. Кроме того, разрешат оформлять водительские права онлайн;
  • все водительские удостоверения в Украине планируют перевыпустить, а водителей транспортных компаний заставят перевыпускать свои удостоверения каждые пять лет.

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По материалам:
Телеканал 24
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