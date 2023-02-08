В Польше продлили срок действия украинских водительских удостоверений — Finance.ua

В Польше продлили срок действия украинских водительских удостоверений Сегодня 20:01 — Личные финансы

В Польше продлили срок действия украинских водительских удостоверений

В Польше были внесены изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с боевыми действиями на ее территории.

Об этом сообщает портал yavp.pl.

Согласно принятым изменениям от 13 января 2023 года, украинское водительское удостоверение считается действительным в Польше до 31 декабря 2023 года даже если срок его действия истек.

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Это положение касается всех граждан Украины, которые легально находятся на территории Польши (в том числе приехавших еще до 24 февраля 2022 года).

Кроме того, украинцы, въехавшие в Польшу на автомобиле с украинскими номерами, также смогут ездить в стране до 31 декабря 2023 года.

Справка Finance.ua:

в четырех городах Польши работают центры, где граждане Украины могут обменять водительские права;

украинцам при пересечении польской границы необходимо предъявлять электронный документ diia.pl., чтобы не лишиться статуса PESEL UKR.



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Телеканал 24 По материалам:

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