Украинцы в Чехии могут обменять водительские права — Finance.ua

Украинцы в Чехии могут обменять водительские права Сегодня 16:33 — Личные финансы

Украинцы в Чехии могут обменять водительские права

С 28 февраля украинцы могут обменять национальное водительское удостоверение в Чехии. Услугу начали предоставлять с помощью мобильных программно-технических комплексов ГП «Документ» в Праге.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Обмен водительского удостоверения производится, когда у человека есть физический документ, который изымает сотрудник ГП «Документ». За рубежом услуга восстановления украинского водительского удостоверения пока не предоставляется.

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Находятся такие мобильные программно-технические комплексы по адресу: Прага, 110-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркинг ТЦ «Kotva»).

С адресами всех центров обслуживания граждан «Паспортный сервис», которые предоставляют услуги, можно ознакомиться на официальном сайте предприятия. Обслуживание ведется как по предварительной записи, так и в порядке «живой очереди».

График работы центров:

понедельник — суббота с 9:00 до 18:00 по местному времени;

воскресенье — выходной.

Обмен водительских удостоверений можно произвести во вторник — пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:45 по местному времени; воскресенье и понедельник — выходные.

Когда актуальна услуга обмена водительского удостоверения

закончился срок действия водительского удостоверения — преимущественно актуально для выданных впервые удостоверений, так как у них срок действия 2 года (обмен происходит без сдачи экзаменов при наличии в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения в пределах двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения);

у водителя изменились паспортные данные — изменилось имя или фамилия — преимущественно актуально для лиц, вышедших замуж, или наоборот, и сменивших фамилию;

удостоверение затерлось и надписи на нем больше не читаются;

по желанию владельца получить удостоверение современного образца.

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«Прежде такая же услуга обмена украинского водительского удостоверения на украинское была доступна только в Польше. За два неполных месяца 2023 года в 4 центрах уже обменяли 3 445 водительских удостоверений и спрос на получение такой услуги не спадает, поэтому были подписаны согласованные решения, разрешающие расширить географию предоставления услуги через центры Паспортного сервиса», — говорится в сообщении МВД.

Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика — «идентификационный код»;

имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения таких данных.

Как происходит обмен водительского удостоверения?

Обмен водительских удостоверений в ГП «Документ» в Чехии происходит по такому же алгоритму, как в Польше:

сотрудники ГП «Документ» получают от клиента полный пакет документов, фотографируют его и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения, которую рассматривает в Украине администратор сервисного центра МВД;

в случае успешного рассмотрения заявки, то есть одобрения процедуры обмена водительского удостоверения, за рубежом отпечатывают на специальном бланке новый документ для лица, а старый изымают.

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Готовое водительское удостоверение можно забрать в день обращения, если не возникли в Украине обстоятельства непреодолимой силы, когда обработка невозможна. Например, во время воздушной тревоги из-за ракетной угрозы на территории Украины обработка заявок не проводится.

В случае, если имеющееся удостоверение было выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос. Законодательство Украины предусматривает срок в 5 дней на изготовление нового водительского удостоверения.

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