Многочасовые пробки и расходы на топливо: названы самые неудобные города мира для водителей — Finance.ua

Многочасовые пробки и расходы на топливо: названы самые неудобные города мира для водителей Сегодня 08:01 — Личные финансы

Многочасовые пробки и расходы на топливо: названы самые неудобные города мира для водителей

Дорожное движение во многих городах вернулось к «доковидному» уровню, а некоторые города стали еще более загруженными, чем были до пандемии.

Опубликован ежегодный индекс трафика в городах мира компании TomTom. В рейтинге перечислены самые загруженные города мира на основе времени в пути, стоимости топлива и выбросов CO2.

Об этом сообщает Travel Tomorrow

Самый медленный центр города для водителей — в Лондоне

Охватывая 389 городов в 56 странах на 6 континентах, TomTom Traffic Index ранжирует города по всему миру по среднему времени, проведенному в пути.

Время в пути и скорость базируются на данных о поездках, охватывающих 543 миллиарда километров, анонимно собранных в течение года от водителей в пределах большого мегаполиса или в радиусе 5 км от центра (центр города) по всей дорожной сети, включая скоростные дороги и автомагистрали.

На этот раз индекс также включает финансовые последствия роста стоимости топлива и пробок из-за пробок, а также расход топлива на кВтч и выбросы CO2 при управлении автомобилями с бензиновым, дизельным двигателем или электромобилем в 389 городах.

В 2022 году центр Лондона стал самым медленным городом для вождения: в среднем жителям города нужно 35 минут, чтобы проехать 10 километров (17 км/ч). В час пик средняя скорость в центре Лондона составляла всего 13 миль в час.

Водить авто стало дороже

Время, которое проводят водители в пути на работу, увеличилось в 62% городов (242 из 389). В условиях стремительного роста инфляции по всему миру и климатического кризиса компания TomTom рассмотрела экономические и экологические последствия возвращения к более высоким уровням трафика.

Интересно, что, несмотря на рост стоимости вождения во всем мире, автомобиль продолжает оставаться основным видом транспорта в большинстве городов.

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В прошлом году цены на энергоносители выросли из-за нескольких факторов (разрыв цепочек поставок, сокращение инвестиций и вторжение россии в Украину), что значительно усугубило проблему. Из-за пробок также увеличился расход топлива, в результате чего водители во всем мире тратили в среднем на 27% больше на заправку машин, чем в 2021 году. Водители дизельных автомобилей тратили в 2022 году на 48% больше, чем годом ранее.

Когда цены на горючее взлетели, Гонконг стал самым дорогим городом для поездок на автомобиле: ежедневно в час пик водитель тратит более 1900 долларов США на поездки на работу за весь год.

На электромобилях ездить экономнее

В крупных европейских городах использование электромобилей оказалось эффективным способом снижения транспортных расходов, особенно при зарядке на станциях с быстрой зарядкой.

Данные показывают, что в Лондоне водители электромобилей, которые заряжаются в точке медленной зарядки, сэкономили почти половину того, что потратили бы на транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания на бензине.

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Также затраты на ведение электромобиля значительно менее изменчивы: 2022 год показал, что цены на топливо могут колебаться в течение года, а цены на электроэнергию изменяются с меньшей вероятностью.

На заторы уходит все больше времени

Многие начали работать по гибкому графику, также можно работать удаленно. С меньшим количеством пассажиров, ежедневно ездящих на работу и с работы в час пик, можно было бы ожидать, что люди тратят меньше времени и денег, застряв в пробках в час пик.

Однако, как ни странно, потраченное на стояние в пробках за последний год время только увеличилось. Например, в Дублине из-за пробок «средний» сотрудник потерял за год целых 140 часов. Работая удаленно один день в неделю, пассажир в Дублине сэкономит 56 часов своего времени в год.

Влияние пробок на бюджет водителя также очень значительно. В Париже вождение автомобиля с бензиновым двигателем в час пик увеличивает стоимость вождения на 40% по сравнению с вождением в оптимальное время, когда трафик минимален. Работая удаленно один день в неделю, парижский водитель сэкономит 170 долларов США.

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