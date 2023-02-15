Как получить водительские права украинцам в Польше — Finance.ua

Как получить водительские права украинцам в Польше Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как получить водительские права украинцам в Польше

Украинцы в Польше, не имеющие водительского удостоверения, могут его сделать, пишет ukrainianinpoland.pl.

Иностранцы могут пойти на курсы водителей в Польше при определенных условиях:

если находятся в Польше более 185 дней;

если имеют карту побыта;

если имеют мельдунок или действительный договор на аренду жилья.

При указанных документах необходимо обратиться в отдел коммуникации по месту жительства и получить номер PKK.

PKK — профиль кандидата в водители — набор данных, которые идентифицируют лицо, желающее получить водительские права. На основании его признают кандидата в водители конторы, автошколы и другие учреждения, участвующие в процессе получения водительских прав.

У вас есть 2 варианта получения: в офисе или если вы отправите заявку по почте — вы также получите номер по почте.

Сроки получения номера PKK:

немедленно — если ваша заявка заполнена;

в течение 2 дней — если требуется проверка ваших данных;

в течение месяца — в том случае, если необходимо прояснить вашу ситуацию, например, у вас отрицательная медицинская справка;

в течение 2 месяцев — если ваша ситуация потребует дополнительных разъяснений.

Документы на получение номера PKK:

заявление о выдаче водительского удостоверения;

медицинская справка, подтверждающая отсутствие медицинских противопоказаний для управления транспортным средством;

четкая актуальная цветная фотография размером 3,5×4,5 см;

справка об ознакомлении с содержанием ст. 233 УК.

В выбранной школе управления транспортными средствами следует предоставить номер PKK для того, чтобы актуализировать данные в профиле кандидата после окончания курса и допустить к сдаче государственного экзамена.

Медицинская справка

Медосмотр можно пройти у врача, который имеет соответствующую квалификацию, чтобы выдать соответствующую медицинскую справку. Во время визита к врачу проводятся тесты по определению способности управлять автомобилем. Диапазон цен на получение медицинской справки — 100-200 злотых, в зависимости от клиники.

Курсы вождения

После того как выполнены вышеперечисленные формальности, можно начинать обучение в выбранной автошколе. Обучение длится несколько недель и состоит из теоретического и практического цикла (30 часов теории и 30 часов на отработку практических навыков).

После окончания учебы автошколы проводят свои экзамены, задачи максимально приближены к тем, которые будут при сдаче государственных экзаменов по вождению. После окончания учебы школа выдает сертификат.

Стоимость обучения

Примерная стоимость — 1500-2500 злотых, цена зависит от школы, которую вы выберете и от опыта инструктора. В основном все школы требуют полной оплаты сразу, но есть и варианты с возможностью оплаты частями.

Экзамен по вождению

Экзамен по вождению принимает Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego. Для допуска к сдаче необходимо предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы.

Экзамен состоит из теоретической и практической частей.

Теоретическая часть. Первой сдается теория. Время ожидания с момента регистрации — 4-5 дней. Экзамен проводят в форме тестов в электронном виде. Максимальное количество баллов — 74, проходной балл — 68. Стоимость — 30 злотых. При необходимости повторной сдачи необходимо снова регистрироваться и снова производить оплату.

Практическая часть. После сдачи теории переходим к практике. Стоимость ориентировочно — 140 злотых, время ожидания экзамена — 1-2 недели с момента регистрации. Сдать экзамены по вождению действительно непросто, может потребоваться от 2 до 4 попыток.

Получение водительского удостоверения

Последним этапом в выдаче водительского удостоверения является оплата за его выдачу в государственные учреждения. Стоимость составляет 100,50 злотых и не зависит от места проживания.

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uamedia По материалам:

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