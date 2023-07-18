У кого самый большой рост зарплат по сравнению с прошлым годом (инфографика) — Finance.ua

У кого самый большой рост зарплат по сравнению с прошлым годом (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

У кого самый большой рост зарплат по сравнению с прошлым годом (инфографика)

В ходе обширного исследования зарплат Work.ua выяснил, какие должности наиболее популярны в Украине в 2023 году и на сколько у них выросла зарплата в течение года.

Недавно Work.ua опубликовал исследование о том, как изменились зарплаты в Украине за год (со II квартала 2022 года до II квартала 2023 года). Среди прочего узнали, какие специалисты сейчас наиболее востребованы, на сколько у них выросли зарплаты, а также у кого оплата труда увеличилась очень ощутимо.

Чаще всего украинские работодатели сейчас ищут специалистов, работа которых связана с обслуживанием клиентов, торговлей и финансами:

бухгалтеров;

водителей;

кассиров;

поваров;

менеджеров по персоналу;

менеджеров по продажам;

операторов контакт-центров;

официантов;

охранников;

продавцов-консультантов.

Практически во всех должностях из топ-10 самых популярных наблюдается рост зарплат. Наиболее ощутима разница между средними зарплатами во ІІ квартале 2022 и ІІ квартале 2023 года у охранников, поваров (по 33%) и официантов (50%).

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Без роста зарплат вошли в летний период водители. Work.ua выявил, что оплату труда в основном поднимали младшим специалистам без опыта, которые обычно получают ставку ниже средней зарплаты. Это может свидетельствовать о запросе водителей без профессионального образования от сферы перевозок, в частности служб такси и таксопарков.

Значительный рост, по сравнению с предыдущим годом, показывают средние зарплаты в должностях:

курьера в сфере «Транспорт, логистика» — на 143%, с 7 000 грн в 2022 году до 17 000 грн в 2023;

психолога — на 80% по медиане, с 10 000 до 18 000 грн;

SEO-специалиста в маркетинге — на 44% по медиане, с 16 000 до 23 000 грн;

менеджера по закупкам в области сельского хозяйства — на 44%, с 17 000 до 24 500 грн.

А оценщикам из сферы финансов и банковского дела, офис-менеджерам в заведениях, предоставляющих услуги населению (например, в салонах красоты), и разнорабочим на сельхозпредприятиях работодатели стали предлагать на 40% более высокие средние зарплаты.

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