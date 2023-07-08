По программе «єРобота» государство инвестировало в развитие бизнеса 4 миллиарда — Finance.ua

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По программе «єРобота» государство инвестировало в развитие бизнеса 4 миллиарда

Казна и Политика
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По программе «єРобота» государство инвестировало в развитие бизнеса 4 миллиарда
По программе «єРобота» государство инвестировало в развитие бизнеса 4 миллиарда
За год действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие бизнеса 4 млрд грн.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Министерства экономики.
«1 июля прошлого года правительство запустило грантовые программы „єРобота“, чтобы поддержать бизнес в это тяжелое время, помочь ему восстановиться и развиваться. За год гранты по этим программам уже получили более 5600 предпринимателей. В целом, государство инвестировало в активизацию бизнес-сферы 4 млрд грн», — отметила Свириденко.
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Как отметила министр экономики, за грантовые средства украинцы получили возможность завести собственное дело, уже работающие предприятия открыли новые направления, расширили сферы деятельности, увеличили объемы производства товаров и услуг. Тысячи украинцев получили работу на этих предприятиях благодаря созданным новым рабочим местам.
В целом с начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:
  • по программе «Собственное дело» — выдан 5061 микрогрант на 1,2 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 455 грантов на 2,4 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 88 грантов на 325 млн грн.
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«Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал „Дія“ вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Грантовые средства возвращаются государству в виде уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет», — напоминают в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • проект «єРобота» был введен в июле 2022 года для оказания поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест;
  • он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
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По материалам:
Finance.ua
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