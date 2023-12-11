У ЕС есть «план Б» на случай вето Орбана на решение о помощи Украине — Finance.ua

У ЕС есть «план Б» на случай вето Орбана на решение о помощи Украине Сегодня 15:16 — Казна и Политика

У ЕС есть «план Б» на случай вето Орбана на решение о помощи Украине

Евросоюз найдет способ предоставить Украине финансовую помощь, даже если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на выделение 50 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

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«Мы знаем, насколько это экзистенциально. Европейские лидеры — ответственные люди, по крайней мере 26… Они будут выполнять свои обязательства», — заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник ЕС, участвующий в подготовке саммита лидеров стран блока 14−15 декабря.

По его словам, если Орбан наложит вето на 50 миллиардов евро для Украины, которые хотят пообещать передать до 2027 года, блок может выделить меньшую сумму на более короткий срок или остальные 26 стран ЕС могут продолжить свою помощь нашей стране на двусторонней основе.

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При этом чиновник предполагает, что с Венгрией все еще могут найти компромисс, как это было в декабре прошлого года, когда ЕС выделил Украине 18 млрд евро. В то же время он добавил, что многие члены блока разочарованы позицией венгерского правительства.

«По общему мнению, венгерские хулиганы — это проблема, когда речь идет о нашей политике по поводу российской агрессии против Украины», — отметил чиновник.

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